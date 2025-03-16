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  4. Роман ДИДЫК: «Еще несколько дней назад было +20, а теперь снег и мороз»
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 04:35 |
91
0

Роман ДИДЫК: «Еще несколько дней назад было +20, а теперь снег и мороз»

«Ворскла» минимально победила «Рух»

16 марта 2025, 04:35 |
91
0
Роман ДИДЫК: «Еще несколько дней назад было +20, а теперь снег и мороз»
ФК Рух. Роман Дидык

22-летний украинский защитник «Руха» Роман Дидык прокомментировал поражение против «Ворсклы» в матче 21-го тура УПЛ.

«В последнее время, к сожалению, наша реализация не на самом высоком уровне. На каждой тренировке команда работает над этим игровым аспектом, просчитывает различные возможности забить и моделируем различные эпизоды. Однако в очередной раз «Руху» не повезло. Надеюсь, скоро фарт к нам вернется.

«Ворскла» провела быструю атаку, мы потеряли игрока в штрафной площадке и он забил гол. Это был едва ли не единственный момент полтавчан во втором тайме вблизи наших ворот. Мы были лучше в атаке соперника, но в этой игре на первый план вышла реализация.

Нам противостояла сильная и опытная команда. Матч был очень боевым. На этом поле трудно было показывать комбинационный футбол, ведь еще несколько дней назад было 20 градусов тепла, а теперь снег и низкая температура. Однако погода и условия одинаковы для двух команд, поэтому это не служит оправданием нашего поражения», – прокомментировал Дидык

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Роман Дидык чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла Виталий Холод
Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
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