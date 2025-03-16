Виталий ХОЛОД: «Возможно, кто-то не доиграл эпизод до конца»

Защитник львовского «Руха» Виталий Холод прокомментировал поражение команды в 21-м туре Украинской Премьер-лиги от «Ворсклы» (0:1).

«Перед игрой мы акцентировали на том, что фланговые подачи в исполнении игроков «Ворсклы» являются опасными. Возможно, кто-то не доиграл эпизод до конца и этот момент завершился голом. «Руху» не повезло, ведь соперник использовал едва ли не единственную свою возможность.

Мы недоработали в атаке, ведь команда создавала моменты, но не реализовала их. В первую очередь это касается тех эпизодов, где голкипер отбивал мяч перед собой, впрочем не было игрока, который мог бы сыграть на добивании. При таких погодных условиях, когда есть скользкий мяч и тяжелое поле, такими возможностями нельзя разбрасываться. В который раз «Рух» выглядел убедительнее соперника, но команде снова не повезло.

Это была тяжелая игра. Поле несколько повлияло на то, как действовала команда. Целую неделю мы наигрывали свою игру, но пришлось адаптироваться к состоянию газона, поэтому нам не удалось воплотить задуманное. Трудно было просчитать траекторию полета мяча, что затрудняло нашу комбинационную игру.

Мы ценим, что несмотря на плохую погоду на трибунах было достаточно много болельщиков и приятно слышать, что они поддерживали нас. К сожалению, нам не удалось порадовать зрителей положительным результатом. Надо исправить ошибки, которые мы допускаем, и качественно подготовиться к следующим матчам», – прокомментировал Холод.