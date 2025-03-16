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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла не имела моментов во втором тайме»
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 03:15 |
45
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла не имела моментов во втором тайме»

Полтавская команда забила «Руху» на 82-й минуте

16 марта 2025, 03:15 |
45
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла не имела моментов во втором тайме»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал минимальное поражение в матче 21-го тура УПЛ от «Ворсклы» (0:1).

«Мы ожидали сложный матч, оценивая положение «Руха» и «Ворсклы» в турнирной таблице. И нам, и полтавчанам нужны были очки, поэтому это был не яркий матч, но было много борьбы. Поле также не позволяло играть в более комбинационный футбол.

К сожалению, мы уступили 0:1. Во втором тайме «Ворскла» не имела голевых моментов, но победила. Нужно доигрывать каждый эпизод до конца, а наш игрок этого не сделал и в этом эпизоде мы пропустили гол.

В первом тайме была более равная игра, тогда как во втором тайме преимущество имел «Рух». У нас были моменты, чтобы забить гол, и надо играть агрессивнее в штрафной площадке соперника и хладнокровнее реализовывать свои возможности. Было много необязательных потерь мяча в завершающей фазе и это те причины, по которым команда не забила хотя бы один гол.

Игроки должны адаптироваться к любым условиям. Если они выходят на поле, то должны играть и при такой погоде на таком поле, поэтому не хотел бы говорить, что мы уступили из-за состояния газона.

Мы серьезно будем готовиться к следующим матчам и не только к играм с «Динамо». Надо проанализировать свои игры и определить, чего нам не хватало в этих матчах для получения положительного результата. Я не могу сказать, что это были плохие для нас матчи в игровом аспекте. Команда может прогрессировать и нам надо работать дальше, тогда мы достигнем результата», – прокомментировал Пономарев.

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чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла Виталий Пономарев
Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
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