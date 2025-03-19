МОУРИНЬО: «Это был удивительный футболист с ужасной подготовкой»

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо высказался о бывшем вингере лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эдене Азаре.

«Правда об Эдене Азаре? Правда заключается в том, что это был удивительный игрок с ужасной подготовкой», – сказал Моуриньо.

Азар не смог проявить себя в «Реале» после трансфера из «Челси» и завершил карьеру в 2023 году.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.