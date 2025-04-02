Перес устал от суперзвезды футбола. Готов указать на дверь
Флорентино рассматривает трансфер Винисиуса
Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает исходящий трансфер суперзвезды футбола.
По информации испанских СМИ, Перес разочаровался в качествах Винисиуса Жуниора и его поведении. Перес ранее терпел, но сейчас ситуация приблизилась к критической точке. Флорентино в прошлое трансферное окно отклонил предложение по трансферу бразильца за 300 миллионов евро, однако «Реал» готов вернуться к этому вопросу уже летом.
В этом сезоне на клубном уровне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 18 голов и сделал 11 ассистов. Ранее Перес выбрал между Мбаппе и Винисиусом.
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