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Испания
02 апреля 2025, 01:37 |
294
0

Перес устал от суперзвезды футбола. Готов указать на дверь

Флорентино рассматривает трансфер Винисиуса

02 апреля 2025, 01:37 |
294
0
Перес устал от суперзвезды футбола. Готов указать на дверь
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает исходящий трансфер суперзвезды футбола.

По информации испанских СМИ, Перес разочаровался в качествах Винисиуса Жуниора и его поведении. Перес ранее терпел, но сейчас ситуация приблизилась к критической точке. Флорентино в прошлое трансферное окно отклонил предложение по трансферу бразильца за 300 миллионов евро, однако «Реал» готов вернуться к этому вопросу уже летом.

В этом сезоне на клубном уровне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 18 голов и сделал 11 ассистов. Ранее Перес выбрал между Мбаппе и Винисиусом.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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