Перес выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Флорентино готов одного продать
Будущее «Реала» будет строиться вокруг француза
Мадридский «Реал» определил вокруг какого игрока будет строиться будущее клуба.
По информации испанских СМИ, для президента «галактикос» Флорентино Переса самым престижным игроком и мировой звездой является нападающий Килиан Мбаппе, его уход вообще не рассматривается. С другой стороны, такое нельзя сказать о Винисиусе Жуниоре. «Реал» серьезно рассматривает продажу бразильца в Саудовскую Аравию, к тому же руководство «Реала» уверено, что Мбаппе будет еще более эффективным на левом фланге нападения, где обычно играет Винисиус.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.
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