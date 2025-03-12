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  4. Перес выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Флорентино готов одного продать
Испания
12 марта 2025, 23:57 |
618
1

Перес выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Флорентино готов одного продать

Будущее «Реала» будет строиться вокруг француза

12 марта 2025, 23:57 |
618
1
Перес выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Флорентино готов одного продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе и Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» определил вокруг какого игрока будет строиться будущее клуба.

По информации испанских СМИ, для президента «галактикос» Флорентино Переса самым престижным игроком и мировой звездой является нападающий Килиан Мбаппе, его уход вообще не рассматривается. С другой стороны, такое нельзя сказать о Винисиусе Жуниоре. «Реал» серьезно рассматривает продажу бразильца в Саудовскую Аравию, к тому же руководство «Реала» уверено, что Мбаппе будет еще более эффективным на левом фланге нападения, где обычно играет Винисиус.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.

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Флорентино Перес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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