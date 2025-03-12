Перес выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Флорентино готов одного продать

Мадридский «Реал» определил вокруг какого игрока будет строиться будущее клуба.

По информации испанских СМИ, для президента «галактикос» Флорентино Переса самым престижным игроком и мировой звездой является нападающий Килиан Мбаппе, его уход вообще не рассматривается. С другой стороны, такое нельзя сказать о Винисиусе Жуниоре. «Реал» серьезно рассматривает продажу бразильца в Саудовскую Аравию, к тому же руководство «Реала» уверено, что Мбаппе будет еще более эффективным на левом фланге нападения, где обычно играет Винисиус.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.