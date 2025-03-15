ОФИЦИАЛЬНО. Кожушко нашел новый клуб после ухода из Кривбасса

27-летний нападающий Олег Кожушко нашел себе новый клуб.

Черновицкая «Буковина» заключила соглашение о сотрудничестве с 27-летним нападающим Олегом Кожушко. Контракт с футболистом подписан на полтора года. В составе черновицкой команды Кожушко будет выступать под 7 номером.

Перед стартом сезона 2023/24 Кожушко стал игроком криворожского «Кривбасса», за который всего за полтора года сыграл в 44 официальных поединках во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Также нападающий в составе «красно-белых» дебютировал в еврокубках (провел по 2 матча в квалификации Лиги Европы и Лиги Конференций), вошел в список лучших бомбардиров Премьер-лиги прошлого сезона с девятью голами в своем активе, а также достиг отметки в 100 матчей в элитном дивизионе украинского футбола.

Ранее полузащитник Александр Васильев подписал контракт с «Буковиной».

