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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кожушко нашел новый клуб после ухода из Кривбасса
Украина. Первая лига
15 марта 2025, 20:50 |
106
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кожушко нашел новый клуб после ухода из Кривбасса

Олег подписал контракт с «Буковиной»

15 марта 2025, 20:50 |
106
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кожушко нашел новый клуб после ухода из Кривбасса
ФК Буковина. Олег Кожушко

27-летний нападающий Олег Кожушко нашел себе новый клуб.

Черновицкая «Буковина» заключила соглашение о сотрудничестве с 27-летним нападающим Олегом Кожушко. Контракт с футболистом подписан на полтора года. В составе черновицкой команды Кожушко будет выступать под 7 номером.

Перед стартом сезона 2023/24 Кожушко стал игроком криворожского «Кривбасса», за который всего за полтора года сыграл в 44 официальных поединках во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Также нападающий в составе «красно-белых» дебютировал в еврокубках (провел по 2 матча в квалификации Лиги Европы и Лиги Конференций), вошел в список лучших бомбардиров Премьер-лиги прошлого сезона с девятью голами в своем активе, а также достиг отметки в 100 матчей в элитном дивизионе украинского футбола.

Ранее полузащитник Александр Васильев подписал контракт с «Буковиной».

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трансферы Кривбасс Кривой Рог Первая лига Украины Буковина Черновцы Олег Кожушко трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: ФК Буковина
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