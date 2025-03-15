ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала опытного экс-игрока Черноморца

«Буковина» объявила о подписании контракта с 30-летним полузащитником Александром Васильевым. Соглашение с игроком рассчитано на полтора года.

Александр Васильев является воспитанником школы киевского «Динамо». Также играл в юношеской и молодежной команде «Днепра». Выступал за киевский «Арсенал», ПФК «Львов» и «Черноморец». Расположение одесского клуба Васильев покинул в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Александр Васильев провел 9 матчей. Результативными действиями не отметился.

Васильев – опорный полузащитник, который может закрыть позицию в центре обороны. В «Буковине» футболист будет выступать под 73 номером.

Ранее сообщалось, что «Буковина» усилилась игроком «Кривбасса».