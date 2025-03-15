ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала опытного экс-игрока Черноморца
Полузащитник Александр Васильев продолжит карьеру в клубе Первой лиги
«Буковина» объявила о подписании контракта с 30-летним полузащитником Александром Васильевым. Соглашение с игроком рассчитано на полтора года.
Александр Васильев является воспитанником школы киевского «Динамо». Также играл в юношеской и молодежной команде «Днепра». Выступал за киевский «Арсенал», ПФК «Львов» и «Черноморец». Расположение одесского клуба Васильев покинул в статусе свободного агента.
В текущем сезоне Александр Васильев провел 9 матчей. Результативными действиями не отметился.
Васильев – опорный полузащитник, который может закрыть позицию в центре обороны. В «Буковине» футболист будет выступать под 73 номером.
Ранее сообщалось, что «Буковина» усилилась игроком «Кривбасса».
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