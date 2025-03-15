Англия15 марта 2025, 20:02 |
1488
1
Реал готовит громкий трансфер из АПЛ. Надо выложить 80 миллионов евро
Мадридцы нацелились на Риккардо Калафьори
15 марта 2025, 20:02 |
1488
1
Мадридский «Реал» запланировал трансфер защитника на лето 2025 года.
По информации испанских СМИ, внимание «королевского клуба» привлек итальянский защитник Риккардо Калафьори из лондонского «Арсенала». «Канониры» не горят желанием продавать Калафьори, который стал ключевым игроком линии защити клуба. Лондонцы дали понять «Реалу», что готовы рассмотреть трансфер Калафьори за 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 марта 2025, 03:45 3
Теренс считает таким Шакура Стивенсона
Бокс | 15 марта 2025, 02:11 1
Эгис Климас хочет боя Ломаченко против Дэвиса
Футбол | 15.03.2025, 15:51
Футбол | 15.03.2025, 00:21
Футбол | 15.03.2025, 19:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Класний захисник! Один з кращих в світі !
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2025, 15:02 17
14.03.2025, 09:00
14.03.2025, 00:43 1
15.03.2025, 08:44 5
14.03.2025, 08:34 7
14.03.2025, 09:17 93
14.03.2025, 01:19 2
14.03.2025, 07:47 6