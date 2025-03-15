Реал готовит громкий трансфер из АПЛ. Надо выложить 80 миллионов евро

Мадридский «Реал» запланировал трансфер защитника на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, внимание «королевского клуба» привлек итальянский защитник Риккардо Калафьори из лондонского «Арсенала». «Канониры» не горят желанием продавать Калафьори, который стал ключевым игроком линии защити клуба. Лондонцы дали понять «Реалу», что готовы рассмотреть трансфер Калафьори за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.