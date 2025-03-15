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  4. Реал готовит громкий трансфер из АПЛ. Надо выложить 80 миллионов евро
Англия
15 марта 2025, 20:02 |
1488
1

Реал готовит громкий трансфер из АПЛ. Надо выложить 80 миллионов евро

Мадридцы нацелились на Риккардо Калафьори

15 марта 2025, 20:02 |
1488
1
Реал готовит громкий трансфер из АПЛ. Надо выложить 80 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

Мадридский «Реал» запланировал трансфер защитника на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, внимание «королевского клуба» привлек итальянский защитник Риккардо Калафьори из лондонского «Арсенала». «Канониры» не горят желанием продавать Калафьори, который стал ключевым игроком линии защити клуба. Лондонцы дали понять «Реалу», что готовы рассмотреть трансфер Калафьори за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.

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Риккардо Калафьори трансферы АПЛ трансферы Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Saar
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