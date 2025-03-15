Украина. Премьер лига15 марта 2025, 19:44 |
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Ткаченко назвал футболиста, который был лучше Шевченко и Реброва в УПЛ
Экс-игрок «Шахтера» выделил Валентина Белькевича
15 марта 2025, 19:44 |
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Экс-защитник сборной Украины и «Шахтера» Сергей Ткаченко назвал лучшего игрока в истории УПЛ.
«Лучший игрок в истории УПЛ? Однозначно – Валентин Белькевич. Думаю, со мной согласится много болельщиков Динамо и всей Украины. Я получал огромное удовольствие играя против него.
Я не знал его близко, но этот эпизод красноречиво говорит, что он был футболистом и прежде всего человеком с большой буквы», – сказал Ткаченко.
Ранее Артем Милевский назвал Белькевича главной легендой «Динамо» Киев.
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