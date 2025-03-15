Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ткаченко назвал футболиста, который был лучше Шевченко и Реброва в УПЛ
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 19:44 |
2774
0

Ткаченко назвал футболиста, который был лучше Шевченко и Реброва в УПЛ

Экс-игрок «Шахтера» выделил Валентина Белькевича

15 марта 2025, 19:44 |
2774
0
Ткаченко назвал футболиста, который был лучше Шевченко и Реброва в УПЛ
УАФ. Валентин Белькевич

Экс-защитник сборной Украины и «Шахтера» Сергей Ткаченко назвал лучшего игрока в истории УПЛ.

«Лучший игрок в истории УПЛ? Однозначно – Валентин Белькевич. Думаю, со мной согласится много болельщиков Динамо и всей Украины. Я получал огромное удовольствие играя против него.

Я не знал его близко, но этот эпизод красноречиво говорит, что он был футболистом и прежде всего человеком с большой буквы», – сказал Ткаченко.

Ранее Артем Милевский назвал Белькевича главной легендой «Динамо» Киев.

По теме:
Есть первые три очка в 2025 году. Ворскла минимально одолела Рух
ВИДЕО. Как Навин Малыш забил первый гол за Ворсклу в ворота Руха
Павлов рассказал о неудачном договорняке Днепра и предательстве Кандаурова
Валентин Белькевич Александр Ткаченко (футболист) Андрей Шевченко Сергей Ребров Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готовит громкий трансфер из АПЛ. Надо выложить 80 миллионов евро
Футбол | 15 марта 2025, 20:02 1
Реал готовит громкий трансфер из АПЛ. Надо выложить 80 миллионов евро
Реал готовит громкий трансфер из АПЛ. Надо выложить 80 миллионов евро

Мадридцы нацелились на Риккардо Калафьори

Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
Бокс | 15 марта 2025, 02:11 1
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой

Эгис Климас хочет боя Ломаченко против Дэвиса

«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
Бокс | 15.03.2025, 03:45
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Футбол | 15.03.2025, 18:28
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Теннис | 15.03.2025, 04:45
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 47
Теннис
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
13.03.2025, 16:52 9
Футбол
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
14.03.2025, 07:47 6
Футбол
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 07:01
Теннис
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07 1
Бокс
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем