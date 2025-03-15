Ткаченко назвал футболиста, который был лучше Шевченко и Реброва в УПЛ

Экс-защитник сборной Украины и «Шахтера» Сергей Ткаченко назвал лучшего игрока в истории УПЛ.

«Лучший игрок в истории УПЛ? Однозначно – Валентин Белькевич. Думаю, со мной согласится много болельщиков Динамо и всей Украины. Я получал огромное удовольствие играя против него.

Я не знал его близко, но этот эпизод красноречиво говорит, что он был футболистом и прежде всего человеком с большой буквы», – сказал Ткаченко.

Ранее Артем Милевский назвал Белькевича главной легендой «Динамо» Киев.