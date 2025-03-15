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  4. РАНЬЕРИ – Довбику: «Просто сосредоточься на этом. У меня есть сомнения»
Италия
15 марта 2025, 19:05 |
637
0

РАНЬЕРИ – Довбику: «Просто сосредоточься на этом. У меня есть сомнения»

Артем принял участие в проигрышном матче с «Атлетиком»

15 марта 2025, 19:05 |
637
0
РАНЬЕРИ – Довбику: «Просто сосредоточься на этом. У меня есть сомнения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о нападающем «Ромы» Артеме Довбике в матче против «Атлетика» (1:3) в Лиге Европы.

«Мы должны верить в Довбика, а он должен верить в нас. У нашей команды агрессивный и решительный стиль. Я ему сказал: «Сосредоточься на том, чтобы забивать голы, а я сосредоточусь на игре команды. Если ты себя показываешь, но не забиваешь, я могу это принять. Но если ты плохо играешь и не забиваешь, тогда у меня возникают сомнения». Вот и все. Я лишь прошу игры», – сказал Раньери.

В этом сезоне в активе Довбика 37 матчей, 14 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что «Рома» раздумывает над продажей Довбика.

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Клаудио Раньери Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: Football-Italia
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