РАНЬЕРИ – Довбику: «Просто сосредоточься на этом. У меня есть сомнения»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о нападающем «Ромы» Артеме Довбике в матче против «Атлетика» (1:3) в Лиге Европы.

«Мы должны верить в Довбика, а он должен верить в нас. У нашей команды агрессивный и решительный стиль. Я ему сказал: «Сосредоточься на том, чтобы забивать голы, а я сосредоточусь на игре команды. Если ты себя показываешь, но не забиваешь, я могу это принять. Но если ты плохо играешь и не забиваешь, тогда у меня возникают сомнения». Вот и все. Я лишь прошу игры», – сказал Раньери.

В этом сезоне в активе Довбика 37 матчей, 14 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что «Рома» раздумывает над продажей Довбика.