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Чемпионат Германии
Унион Берлин
15.03.2025 16:30 – FT 1 : 1
Бавария
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Германия
15 марта 2025, 18:29 | Обновлено 15 марта 2025, 18:33
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Бавария снова сделала подарок Байеру, форвард оформил хет-трик

Мюнхен снова дает шанс Байеру

15 марта 2025, 18:29 | Обновлено 15 марта 2025, 18:33
1118
0
Бавария снова сделала подарок Байеру, форвард оформил хет-трик
Getty Images/Global Images Ukraine. Алассан Плеа

Бавария после поражения в прошлом туре Бундеслиги от Бохума снова потеряла очки в чемпионате Германии. Лидер чемпионата сыграл вничью 1:1 с Унионом, пропустив на 86-й минуте.

Бавария лидирует с преимуществом в 9 очков над Байером, который завтра сыграет против Штутгарта. В прошлом туре команда Хаби Алонсо не воспользовалась подарком и проиграла одновременно с конкурентом.

Среди других матчей отметим победу Боруссии Менхенгладбах над Вердером 4:2 с хет-триком и результативной передачей форварда Алассана Плеа.

Чемпионат Германии. 26-й тур

Унион – Бавария 1:1
Голы: Холлербах, 86 – Сане, 75

Вердер – Боруссия Менхенгладбах 2:4
Голы: Шмид, 39, Силва, 45 – Плеа, 7, 28, 47, Кляйденст, 81

Аугсбург – Вольфсбург 1:0
Голы: Титц, 53

Майнц – Фрайбург 2:2
Голы: Буркардт, 34, Ольсен, 74 – Грегориш, 58, Кублер, 80

Турнирная таблица

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Бавария Боруссия Менхенгладбах Унион Берлин Майнц Вердер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Аугсбург Вольфсбург Фрайбург Байер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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