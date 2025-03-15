Бавария снова сделала подарок Байеру, форвард оформил хет-трик
Мюнхен снова дает шанс Байеру
Бавария после поражения в прошлом туре Бундеслиги от Бохума снова потеряла очки в чемпионате Германии. Лидер чемпионата сыграл вничью 1:1 с Унионом, пропустив на 86-й минуте.
Бавария лидирует с преимуществом в 9 очков над Байером, который завтра сыграет против Штутгарта. В прошлом туре команда Хаби Алонсо не воспользовалась подарком и проиграла одновременно с конкурентом.
Среди других матчей отметим победу Боруссии Менхенгладбах над Вердером 4:2 с хет-триком и результативной передачей форварда Алассана Плеа.
Чемпионат Германии. 26-й тур
Унион – Бавария 1:1
Голы: Холлербах, 86 – Сане, 75
Вердер – Боруссия Менхенгладбах 2:4
Голы: Шмид, 39, Силва, 45 – Плеа, 7, 28, 47, Кляйденст, 81
Аугсбург – Вольфсбург 1:0
Голы: Титц, 53
Майнц – Фрайбург 2:2
Голы: Буркардт, 34, Ольсен, 74 – Грегориш, 58, Кублер, 80
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К сожалению, Мэдисон не сумела навязать борьбу Арине, разгромно уступив в двух сетах
Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»