Николай Павлов рассказал о судьбе легендарных конспектов Лобановского

Заслуженный тренер Украины 70-летний Николай Павлов рассказал, как в 1995 году, когда тренировал «Динамо», нашел ставшие уже легендарными в болельщицких кругах конспекты Валерия Лобановского, что с ними сделал, а также почему в итоге извинялся за свой поступок перед «Мэтром».

«Я жил на старой базе «Динамо», где и Лобановский ранее. После него там уже жили Сабо, Фоменко, Онищенко… Я привык к тому, чтобы везде был порядок. Помню, открываю какой-то шкафчик, а оттуда что-то прям повалилось. Какие-то конспекты. Я начал смотреть. Какие-то ежегодники, а там записи, тезисы, кому квартиры, машины, очередь какая… Я посмотрел, что почерк незнакомый, но конспекты – это мое. Мне это все близко».

«Я спустился вниз к бабушке Оле, которая на базе уже сто лет работала и знала еще Щербицкого. Я у нее спрашиваю: «Чей это почерк?» Она: «Валерия Васильевича». Я поднялся наверх и по его почерку все, что было – в сумку, а потом забрал к себе домой. Через какое-то время я все пересмотрел».

«Позже мы встретились с Лобановским в Ялте. Он уже был главным тренером «Динамо», а я работал в «Мариуполе». Мы там часто пересекались, так как ездили на сборы, тесты сдавали. А у меня висит все это, ведь я без разрешения все это взял. И я ему говорю: «Валерий Васильевич, меня совесть мучает. Я должен вам в чем-то признаться». А он – мне: «Вас? Мучает совесть? Из-за чего это интересно?» Я – ему: «Хочу у вас спросить, только между нами…» Ну, и рассказываю ему все, как было. На что он мне отвечает: «Так разве за это надо прощения просить? Мне только интересно, что остальным [тренерам «Динамо»] не надо было это до вас?», – рассказал Павлов.

Ранее другой Заслуженный тренер Украины Петр Кушлык признавался, как тайно переписывал конспекты Лобановского.