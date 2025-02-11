Украинский тренер: «Я тайно переписывал конспекты Лобановского»

Украинский специалист Петр Кушлык рассказал об опыте общения с легендарным тренером Валерием Лобановским, заявив, что сам работает по конспектам легендарного тренера.

– Вы пересекались с Лобановским. Что можете упомянуть о нем?

‒ В 1991 году был на тренировке у Лобановского, на практике. Меня уважал Валерий Васильевич, потому что я порекомендовал сначала Лужному в киевское Динамо, а потом Михалика. Лобан говорил: «Петр, для тебя здесь место всегда будет».

Я руководствовался идеями Лобановского. Во время моей практики Пузачь дал мне две тетради с конспектами Лобановского. Я по ночам тайно переписывал конспекты почти три недели, чтобы успеть, пока они у него на руках.

Всего было 200 конспектов. У него было две большие тетради по 100 конспектов один и 100 - другой. Тактика, теория и все такое. В Видзеве и Литве мне помогли такие идеи. Мои команды бегали все 90 минут и даже в конце матча еще продолжали прессинговать. Хотелось бы еще поработать тренером, но все, к сожалению, смотрят на паспорт.