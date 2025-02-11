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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 10:31 |
744
1

Футболисты киевского Динамо подхватили вирус. Матч в Турции был отменен

Пресс-служба румынского клуба «Чиксереда» сообщила неприятную новость

11 февраля 2025, 10:31 |
744
1
Футболисты киевского Динамо подхватили вирус. Матч в Турции был отменен
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

11 февраля был запланирован товарищеский матч между киевским «Динамо» и представителем Румынии – футбольным клубом «Чиксереда» Меркуря-Чук.

Накануне стало известно, что этот поединок отменили, однако украинская сторона не сообщила причину такого решения. Пресс-служба румынской команды немного прояснила эту ситуацию – оказалось, футболисты «Динамо» заболели:

«После заслуженного дня отдыха наша команда, которая в настоящее время тренируется в Турции, готовится к матчу во вторник против украинского ФК «Верес» из Ровно.

Изначально мы планировали сыграть с киевским «Динамо», но представители киевского клуба отменили матч из-за вирусных инфекций, поразивших большое количество игроков их команды», – сообщили в ФК «Чиксереда».

Украинская сторона никак не комментировала эту информацию. В последнем товарищеском поединке подопечные Александра Шовковского одолели «Эсбьерг» из Дании со счетом 2:0.

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Николай Титюк Источник: Facebook
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Фуфло от румын. Вчера Динамо спокойно провело игру с датчанами.
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