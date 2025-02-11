Футболисты киевского Динамо подхватили вирус. Матч в Турции был отменен

11 февраля был запланирован товарищеский матч между киевским «Динамо» и представителем Румынии – футбольным клубом «Чиксереда» Меркуря-Чук.

Накануне стало известно, что этот поединок отменили, однако украинская сторона не сообщила причину такого решения. Пресс-служба румынской команды немного прояснила эту ситуацию – оказалось, футболисты «Динамо» заболели:

«После заслуженного дня отдыха наша команда, которая в настоящее время тренируется в Турции, готовится к матчу во вторник против украинского ФК «Верес» из Ровно.

Изначально мы планировали сыграть с киевским «Динамо», но представители киевского клуба отменили матч из-за вирусных инфекций, поразивших большое количество игроков их команды», – сообщили в ФК «Чиксереда».

Украинская сторона никак не комментировала эту информацию. В последнем товарищеском поединке подопечные Александра Шовковского одолели «Эсбьерг» из Дании со счетом 2:0.