Футболисты киевского Динамо подхватили вирус. Матч в Турции был отменен
Пресс-служба румынского клуба «Чиксереда» сообщила неприятную новость
11 февраля был запланирован товарищеский матч между киевским «Динамо» и представителем Румынии – футбольным клубом «Чиксереда» Меркуря-Чук.
Накануне стало известно, что этот поединок отменили, однако украинская сторона не сообщила причину такого решения. Пресс-служба румынской команды немного прояснила эту ситуацию – оказалось, футболисты «Динамо» заболели:
«После заслуженного дня отдыха наша команда, которая в настоящее время тренируется в Турции, готовится к матчу во вторник против украинского ФК «Верес» из Ровно.
Изначально мы планировали сыграть с киевским «Динамо», но представители киевского клуба отменили матч из-за вирусных инфекций, поразивших большое количество игроков их команды», – сообщили в ФК «Чиксереда».
Украинская сторона никак не комментировала эту информацию. В последнем товарищеском поединке подопечные Александра Шовковского одолели «Эсбьерг» из Дании со счетом 2:0.
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