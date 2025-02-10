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  4. Динамо отменило товарищеский матч в Турции, запланированный на 11 февраля
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 13:37 | Обновлено 10 февраля 2025, 13:43
1196
2

Динамо отменило товарищеский матч в Турции, запланированный на 11 февраля

Киевская команда не будет проводить спарринг с клубом «Чиксереда» Меркуря-Чук

10 февраля 2025, 13:37 | Обновлено 10 февраля 2025, 13:43
1196
2
Динамо отменило товарищеский матч в Турции, запланированный на 11 февраля
ФК Динамо

Матч киевского «Динамо» с командой «Чиксереда» Меркуря-Чук из Румынии не состоится.

Произошли изменения в программе контрольных матчей динамовцев на учебно-тренировочном сборе в Турции, где команда готовится к возобновлению сезона на внутренней арене.

Завтра, 11 февраля, подопечные Александра Шовковского должны были сыграть с румынской командой «Чиксереда» Меркуря-Чук, но поединок был отменен.

Причины отмены спарринга в официальном тексте не сообщаются.

10 февраля в 16:00 киевское Динамо проведет спарринг с клубом Эсбьерг из Дании.

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Динамо Киев товарищеские матчи Эсбьерг учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Чиксереда Меркуря-Чук отмена матчей
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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zelc006
Буданов, мабуть, попередив, що теракта готується...
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+1
Khafre
Логічно, якщо і грати проти Чіксереди то тільки в середу
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