Динамо отменило товарищеский матч в Турции, запланированный на 11 февраля

Матч киевского «Динамо» с командой «Чиксереда» Меркуря-Чук из Румынии не состоится.

Произошли изменения в программе контрольных матчей динамовцев на учебно-тренировочном сборе в Турции, где команда готовится к возобновлению сезона на внутренней арене.

Завтра, 11 февраля, подопечные Александра Шовковского должны были сыграть с румынской командой «Чиксереда» Меркуря-Чук, но поединок был отменен.

Причины отмены спарринга в официальном тексте не сообщаются.

10 февраля в 16:00 киевское Динамо проведет спарринг с клубом Эсбьерг из Дании.