Динамо отменило товарищеский матч в Турции, запланированный на 11 февраля
Киевская команда не будет проводить спарринг с клубом «Чиксереда» Меркуря-Чук
Матч киевского «Динамо» с командой «Чиксереда» Меркуря-Чук из Румынии не состоится.
Произошли изменения в программе контрольных матчей динамовцев на учебно-тренировочном сборе в Турции, где команда готовится к возобновлению сезона на внутренней арене.
Завтра, 11 февраля, подопечные Александра Шовковского должны были сыграть с румынской командой «Чиксереда» Меркуря-Чук, но поединок был отменен.
Причины отмены спарринга в официальном тексте не сообщаются.
10 февраля в 16:00 киевское Динамо проведет спарринг с клубом Эсбьерг из Дании.
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