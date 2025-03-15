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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 17:25 | Обновлено 15 марта 2025, 17:26
558
1

В УПЛ-ТВ рассказали, как будут транслироваться матчи в случае «накладки»

Телеканал не может показывать два поединка одновременно

15 марта 2025, 17:25 | Обновлено 15 марта 2025, 17:26
558
1
В УПЛ-ТВ рассказали, как будут транслироваться матчи в случае «накладки»
UA-Football

Пресс-служба УПЛ-ТВ в своем Telegram-канале выпустила заявление касательно трансляций матчей в случае «накладки».

«В случае объявления воздушной тревоги некоторые матчи могут быть отложены или прерваны, из-за чего возникает смещение в сетке речи.

К сожалению, кабельный линейный телеканал не может транслировать несколько матчей одновременно. Именно поэтому в случае смещения программы передач через воздушную тревогу кабельный телеканал будет транслировать в прямом эфире только следующий матч, который запланирован по расписанию.

Прерванный / отложенный матч, сместившийся в сетке, в прямом эфире можно будет просмотреть на ОТТ платформах, поддерживающих трансляцию дополнительных сабканалов.

Для этого вам нужно зайти на выбранную ОТТ платформу и найти в соответствующем разделе телеканалы UPL TV Sub1/Sub2/Sub3/Sub4 или кликнуть на баннер ответного матча».

В частности, 15 марта в разное время должны были состояться две встречи 21-го тура УПЛ: Кривбасс – Левый Берег (15:30) и Рух Львов – Ворскла (18:00).

Однако поединок в Кривом Роге был отложен из-за воздушной тревоги и начался в 17:15. Но из-за страны-террориста игрокам пришлось снова отправиться в подтрибунное помещение уже на 2-й минуте.

По теме:
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Матч Кривбасс – Левый Берег отложен из-за воздушной тревоги
УПЛ-ТВ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу телетрансляции воздушная тревога
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Gargantua81
мегого у меня в компьютере добавляются дополнительные каналы УПЛ, а вот на телевизоре в смарте не добавляются.
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