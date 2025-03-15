В УПЛ-ТВ рассказали, как будут транслироваться матчи в случае «накладки»

Пресс-служба УПЛ-ТВ в своем Telegram-канале выпустила заявление касательно трансляций матчей в случае «накладки».

«В случае объявления воздушной тревоги некоторые матчи могут быть отложены или прерваны, из-за чего возникает смещение в сетке речи.

К сожалению, кабельный линейный телеканал не может транслировать несколько матчей одновременно. Именно поэтому в случае смещения программы передач через воздушную тревогу кабельный телеканал будет транслировать в прямом эфире только следующий матч, который запланирован по расписанию.

Прерванный / отложенный матч, сместившийся в сетке, в прямом эфире можно будет просмотреть на ОТТ платформах, поддерживающих трансляцию дополнительных сабканалов.

Для этого вам нужно зайти на выбранную ОТТ платформу и найти в соответствующем разделе телеканалы UPL TV Sub1/Sub2/Sub3/Sub4 или кликнуть на баннер ответного матча».

В частности, 15 марта в разное время должны были состояться две встречи 21-го тура УПЛ: Кривбасс – Левый Берег (15:30) и Рух Львов – Ворскла (18:00).

Однако поединок в Кривом Роге был отложен из-за воздушной тревоги и начался в 17:15. Но из-за страны-террориста игрокам пришлось снова отправиться в подтрибунное помещение уже на 2-й минуте.