Матч Кривбасс – Левый Берег отложен из-за воздушной тревоги

Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Левым Берегом» снова был отложен.

Встреча должна была начаться в 15:30 по киевскому времени, из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области была перенесена на 16:30. В 16:10 в области снова прозвучала воздушная тревога, из-за чего матч чемпионата снова был отложен.

Перед началом матча «Кривбасс» расположился на 5-м месте УПЛ, имея 32 очка. «Левый Берег» с 22 баллами занимает 11 место чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что «Буковина» усилилась игроком «Кривбасса».