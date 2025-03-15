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  4. Матч Кривбасс – Левый Берег отложен из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 16:44 |
1273
1

Матч Кривбасс – Левый Берег отложен из-за воздушной тревоги

Матч должен был начаться в 16:30 по киевскому времени

15 марта 2025, 16:44 |
1273
1
Матч Кривбасс – Левый Берег отложен из-за воздушной тревоги
ФК Левый Берег.

Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Левым Берегом» снова был отложен.

Встреча должна была начаться в 15:30 по киевскому времени, из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области была перенесена на 16:30. В 16:10 в области снова прозвучала воздушная тревога, из-за чего матч чемпионата снова был отложен.

Перед началом матча «Кривбасс» расположился на 5-м месте УПЛ, имея 32 очка. «Левый Берег» с 22 баллами занимает 11 место чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что «Буковина» усилилась игроком «Кривбасса».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу воздушная тревога Кривбасс Кривой Рог Левый Берег Киев Кривбасс - Левый Берег
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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симон петлюра
Перенести матч на более позднюю даты .
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