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  4. Соболева не сумела выйти в финал турнира в Венгрии
ITF
15 марта 2025, 16:41 | Обновлено 15 марта 2025, 16:43
174
1

Соболева не сумела выйти в финал турнира в Венгрии

Анастасия уступила Синье Краус в двух сетах за 1 час и 3 минуты

15 марта 2025, 16:41 | Обновлено 15 марта 2025, 16:43
174
1
Соболева не сумела выйти в финал турнира в Венгрии
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 291) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Секешфехерваре, Венгрия.

В полуфинале украинка в двух сетах уступила Синье Краус (Австрия, WTA 191) за 1 час и 3 минуты.

ITF W75 Секешфехервар. Грунт. 1/2 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Синья Краус (Австрия) – 3:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Соболева впервые с августа 2024 года сыграла в полуфинале. Анастасия не сумела выйти в первый решающий поединок с 2023 года.

В финале 75-тысячника в Венгрии Краус сыграет против Амариссы Тот (Венгрия, WTA 396).

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Анастасия Соболева Синья Краус
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Nba37
Вот оно хорошее поколение подрастает  
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