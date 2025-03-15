Соболева не сумела выйти в финал турнира в Венгрии
Анастасия уступила Синье Краус в двух сетах за 1 час и 3 минуты
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 291) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Секешфехерваре, Венгрия.
В полуфинале украинка в двух сетах уступила Синье Краус (Австрия, WTA 191) за 1 час и 3 минуты.
ITF W75 Секешфехервар. Грунт. 1/2 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Синья Краус (Австрия) – 3:6, 2:6
Это была первая встреча соперниц.
Соболева впервые с августа 2024 года сыграла в полуфинале. Анастасия не сумела выйти в первый решающий поединок с 2023 года.
В финале 75-тысячника в Венгрии Краус сыграет против Амариссы Тот (Венгрия, WTA 396).
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