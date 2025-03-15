Пеп ГВАРДИОЛА: «В этом сезоне мы заслужили сидеть на диване с бокалом вина»

15 марта состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брайтон».

Накануне этого противостояния главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола оценил результаты своих подопечных и затронул тему вылета из Лиги чемпионов:

«У меня нет никаких разочарований и сожалений – мы не заслуживаем быть в плей-офф Лиги чемпионов. Наслаждайтесь футболом, фантастическими играми в Париже или Мадриде; тем, как хорошо играет «Барселона» на протяжении всего сезона; тем, как они играли 65 или 70 минут против «Бенфики».

Я просто зритель, который учится, видит, наслаждается – и у меня нет ни малейшего чувства: «Ах, как жаль, что «Манчестер Сити» там нет». В этом сезоне наш клуб заслужил сидеть на диване с бокалом вина», – поделился мнением Гвардиола.

«Манчестер Сити» набрал 47 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Поединок с «Брайтоном» пройдет на стадионе «Этихад» в 17:00 по киевскому времени.