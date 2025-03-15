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  4. Итальянская пресса: «С Хуммельсом нужно прощаться, Довбик – под вопросом»
Италия
15 марта 2025, 14:01 |
784
0

Итальянская пресса: «С Хуммельсом нужно прощаться, Довбик – под вопросом»

Некоторые футболисты разочаровали тренерский штаб «Ромы»

15 марта 2025, 14:01 |
784
0
Итальянская пресса: «С Хуммельсом нужно прощаться, Довбик – под вопросом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

16 марта состоится матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Кальяри». Накануне этого противостояния был опубликован материал о перспективах некоторых футболистов римского клуба:

«Прошло два дня после вылета из Лиги Европы, но боль по-прежнему ощущается. Поражение, которое случилось из-за удаления Хуммельса. Красная карточка не оставила равнодушными никого в Риме – немец все больше отдаляется от команды, а его извинения не оценили болельщики. Он ведет слишком легкомысленный образ жизни и часто конфликтует с тренером. С ним нужно прощаться.

Второй игрок, который разочаровал – Довбик, но его будущее пока под вопросом. За него заплатили внушительную сумму, были большие ожидания, но украинец не проявил индивидуальности и стабильности. У него больше нет тех качеств, которые помогли ему стать лучшим бомбардиром в Испании. Раньери пока не определился, что делать с форвардом», – сообщает источник.

«Рома» набрала 46 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. Матч с «Кальяри» пройдет на «Стадио Олимпико», начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Кальяри Артем Довбик Матс Хуммельс Клаудио Раньери
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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