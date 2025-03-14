«Игру украинца хочется забыть». В Италии оценили выступление Довбика в ЛЕ

13 марта состоялся второй матч 1/8 Лиги Европы, в котором сыграли испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». В следующий раунд прошли хозяева благодаря победе со счетом 3:1 (общий счет 4:3).

В стартовом составе римского клуба вышел форвард Артем Довбик, который не отметился результативными действиями и был заменен на 53-й минуте. Итальянская пресса оценила игру украинского футболиста:

«Он всегда отдает все силы на футбольном поле, даже когда команда играет вдесятером. В матче Лиги Европы игру украинца хочется забыть – он не может зацепиться за мяч впереди, чтобы его партнеры получили немного времени на отдых. Довбик испытывает огромные трудности во время воздушных дуэлей. Тяжелый вечер для украинца – нет огня, нет энергии, нет ударов», – считают журналисты.

В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. 16 марта подопечные Клаудио Раньери сыграют против «Кальяри» в поединке 29-го тура Серии А.