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Лига Европы
14 марта 2025, 10:03 |
898
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«Игру украинца хочется забыть». В Италии оценили выступление Довбика в ЛЕ

«Рома» уступила «Атлетику» и вылетела на стадии 1/8 финала

14 марта 2025, 10:03 |
898
1
«Игру украинца хочется забыть». В Италии оценили выступление Довбика в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

13 марта состоялся второй матч 1/8 Лиги Европы, в котором сыграли испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». В следующий раунд прошли хозяева благодаря победе со счетом 3:1 (общий счет 4:3).

В стартовом составе римского клуба вышел форвард Артем Довбик, который не отметился результативными действиями и был заменен на 53-й минуте. Итальянская пресса оценила игру украинского футболиста:

«Он всегда отдает все силы на футбольном поле, даже когда команда играет вдесятером. В матче Лиги Европы игру украинца хочется забыть – он не может зацепиться за мяч впереди, чтобы его партнеры получили немного времени на отдых. Довбик испытывает огромные трудности во время воздушных дуэлей. Тяжелый вечер для украинца – нет огня, нет энергии, нет ударов», – считают журналисты.

В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. 16 марта подопечные Клаудио Раньери сыграют против «Кальяри» в поединке 29-го тура Серии А.

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Лига Европы Рома Рим Атлетик Бильбао Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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samird
Це все, що вам потрібно знати про професіоналізм італійських журналістів. Хлоп'ята, Довбик другий за кількістю виграних повітряних мʼячів серед 32(!) гравців, які взяли участь в цій грі. І це трошки більше ніж за один тайм. Що він там мав створити, мені важко зрозуміти. Команда всю гру просиділа на своїх воротах. Вони і в повному складі значно слабше басків. А в меншості взагалі жалюгідно виглядали.  Рома взагалі не грає в футбол - цілковите битися-боротися (як і більшість клубів Серії А). Після АПЛ (навіть аутсайдерів) за їх грою взагалі неможливо спостерігати. Для такого залежно від півзахисту гравця як Довбик - це катастрофа. Перехід в цей клуб був великою помилкою.
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