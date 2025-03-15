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  4. Миретти – о своем дубле: Спасибо Руси. Малиновский – исключительный хавбек
Италия
15 марта 2025, 13:13 |
760
2

Миретти – о своем дубле: Спасибо Руси. Малиновский – исключительный хавбек

Полузащитник «Дженоа» прокомментировал победу в матче 29-го тура

15 марта 2025, 13:13 |
760
2
Миретти – о своем дубле: Спасибо Руси. Малиновский – исключительный хавбек
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Миретти

Полузащитник «Дженоа» Фабио Миретти прокомментировал победу в матче 29-го тура итальянской Серии А с «Лечче» (2:1), в котором он отметился дублем после передач украинца Руслана Малиновского.

«Спасибо Руси, который мне помог забить дважды. Три очка были важны, потому что они позволяют нам спокойно уйти на перерыв и подумать о следующем матче где-то за десять дней.

Малиновский – исключительный полузащитник! Мы должны стремиться к большему – думать не только о выживании, но и о чем-то большем. Посмотрим, что произойдет в конце чемпионата», – сказал Миретти pianetagenoa1893.net.

Ранее сообщалось, как фанаты отреагировали на два ассиста Малиновского.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Лечче Руслан Малиновский Фабио Миретти
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Artem_Ponomar
дуже сильне повернення від Маліни, показав як скучив за футболом, якщо є ще можливість дозаявити його в збірну то Ребров повинен цим скористатися
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