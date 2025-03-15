Миретти – о своем дубле: Спасибо Руси. Малиновский – исключительный хавбек

Полузащитник «Дженоа» Фабио Миретти прокомментировал победу в матче 29-го тура итальянской Серии А с «Лечче» (2:1), в котором он отметился дублем после передач украинца Руслана Малиновского.

«Спасибо Руси, который мне помог забить дважды. Три очка были важны, потому что они позволяют нам спокойно уйти на перерыв и подумать о следующем матче где-то за десять дней.

Малиновский – исключительный полузащитник! Мы должны стремиться к большему – думать не только о выживании, но и о чем-то большем. Посмотрим, что произойдет в конце чемпионата», – сказал Миретти pianetagenoa1893.net.

Ранее сообщалось, как фанаты отреагировали на два ассиста Малиновского.