«Как сильно тебя не хватало». Реакция фанов на два ассиста Малиновского

В пятницу, 14 марта, состоялся матч 29-го тура Серии А «Дженоа» – «Лечче». Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Обе результативные передачи отдал украинский легионер «Дженоа» Руслан Малиновский.

Малиновский впервые вышел в стартовом составе после длительного перерыва, связанного с тяжелой травмой. Украинский полузащитник сделал две голевые передачи на Фабио Миретти на 16-й и 45+2-й минуте. Болельщики остались довольны результатом.

Frank: Малиновский в форме и на его игру по-прежнему приятно смотреть. Он принимает правильные решения и видит то, чего не видят другие. Миретти с 2 качественными финишами.

Atalanta matches views (AMV): «Дженоа» была бы в еврокубках, если бы не травма Малиновского.

kiaursi: Руслан делает разницу! Как сильно тебя не хватало.

samuelepastorino_: Малиновский и Миретти в роли Роналдиньо и Роналду.

biuz_: Играй Малиновский весь сезон, кто знает, где мы были.

filo.merlo: Руслан Малиновский – атакующий полузащитник, может выступать на позиции полузащитника, атакующего полузащитника или вингера. Он умеет ускорять игру, обладает отличной индивидуальной техникой, решительностью и физической силой. Его основная специализация – дальний удар левой ногой, что делает его эффективным во время стандартных действий, особенно благодаря мощности, с которой он бьет в сторону ворот.

matteocalcagnoo: Руслан, скучал по тебе, как по горячим пирожкам. Миретти воскрес.

pier_flaneur71: Прекрасно Руслан, молодец Фабио!