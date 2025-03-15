«Как сильно тебя не хватало». Реакция фанов на два ассиста Малиновского
Руслан Малиновский помог «Дженоа» обыграть «Лечче»
В пятницу, 14 марта, состоялся матч 29-го тура Серии А «Дженоа» – «Лечче». Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Обе результативные передачи отдал украинский легионер «Дженоа» Руслан Малиновский.
Малиновский впервые вышел в стартовом составе после длительного перерыва, связанного с тяжелой травмой. Украинский полузащитник сделал две голевые передачи на Фабио Миретти на 16-й и 45+2-й минуте. Болельщики остались довольны результатом.
Frank: Малиновский в форме и на его игру по-прежнему приятно смотреть. Он принимает правильные решения и видит то, чего не видят другие. Миретти с 2 качественными финишами.
Atalanta matches views (AMV): «Дженоа» была бы в еврокубках, если бы не травма Малиновского.
kiaursi: Руслан делает разницу! Как сильно тебя не хватало.
samuelepastorino_: Малиновский и Миретти в роли Роналдиньо и Роналду.
biuz_: Играй Малиновский весь сезон, кто знает, где мы были.
filo.merlo: Руслан Малиновский – атакующий полузащитник, может выступать на позиции полузащитника, атакующего полузащитника или вингера. Он умеет ускорять игру, обладает отличной индивидуальной техникой, решительностью и физической силой. Его основная специализация – дальний удар левой ногой, что делает его эффективным во время стандартных действий, особенно благодаря мощности, с которой он бьет в сторону ворот.
matteocalcagnoo: Руслан, скучал по тебе, как по горячим пирожкам. Миретти воскрес.
pier_flaneur71: Прекрасно Руслан, молодец Фабио!
⏹️ 𝑭𝑼𝑳𝑳 𝐓𝚰𝐌𝐄 ❤️🔥#GenoaLecce 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/YeytfThfMX— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 14, 2025
March 14, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ига не сумела переиграть Мирру, уступив в трех сетах за 2 часа и 18 минут
Теренс считает таким Шакура Стивенсона