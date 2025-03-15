«Его не остановить». Реакция болельщиков на 928-й гол Криштиану Роналду
Криштиану Роналду приближается к отметке в 1000 голов за карьеру
В пятницу, 14 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» со счетом победил 3:1 «Аль-Холуд».
В составе победителей забитым мячом на 4-й минуте отметился Криштиану Роналду. Этот гол стал для португальского футболиста 928 в карьере.
Grandmaster: Его не остановить.
Akíntáyọ̀ Adams Adékúnlé: Путь к 1000.
FLEX: Обратный отсчет до тысячного гола Криштиану Роналду -72.
architect khatau: Я никогда не видел такого совершенного игрока, как Криштиану Роналду ду Сантуш Авейру, человек с Мадейры. Король футбола.
BaoBetting: Он легенда – ему нужен только один момент!
ID: Роналду делает то, что другие считают невозможным.
McCalvin Shilenge: Есть ли другие игроки, которые играют в более конкурентоспособных лигах, ДА! Даже Криштиану Роналду уже не тот из-за Саудовской лиги, вы видели на ЕВРО в прошлом году, где он даже не забил ни одного гола.
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