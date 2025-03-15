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  4. «Его не остановить». Реакция болельщиков на 928-й гол Криштиану Роналду
Саудовская Аравия
15 марта 2025, 13:04 |
46
0

«Его не остановить». Реакция болельщиков на 928-й гол Криштиану Роналду

Криштиану Роналду приближается к отметке в 1000 голов за карьеру

15 марта 2025, 13:04 |
46
0
«Его не остановить». Реакция болельщиков на 928-й гол Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 14 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» со счетом победил 3:1 «Аль-Холуд».

В составе победителей забитым мячом на 4-й минуте отметился Криштиану Роналду. Этот гол стал для португальского футболиста 928 в карьере.

Grandmaster: Его не остановить.

Akíntáyọ̀ Adams Adékúnlé: Путь к 1000.

FLEX: Обратный отсчет до тысячного гола Криштиану Роналду -72.

architect khatau: Я никогда не видел такого совершенного игрока, как Криштиану Роналду ду Сантуш Авейру, человек с Мадейры. Король футбола.

BaoBetting: Он легенда – ему нужен только один момент!

ID: Роналду делает то, что другие считают невозможным.

McCalvin Shilenge: Есть ли другие игроки, которые играют в более конкурентоспособных лигах, ДА! Даже Криштиану Роналду уже не тот из-за Саудовской лиги, вы видели на ЕВРО в прошлом году, где он даже не забил ни одного гола.

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Холуд Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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