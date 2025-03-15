«Такой период». Лидер Динамо отреагировал на не вызов в сборную Украины
Владимир Бражко лаконично высказался
Лидер киевского «Динамо» Владимир Бражко объяснил, как относится к не вызову национальной сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии.
– На сколько ты себя ощущаешь восстановленным после травмы?
– на 100%.
– Что по сборной? Какие твои ощущения?
– Я не знаю.
– Это из-за травмы?
– Это решение тренера. Моя задача – играть в футбол. Поеду в молодежку, поиграю там. Такой период, нужно через это пройти, чтобы с новыми силами попасть в сборную, – сказал Бражко.
20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.
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