«Такой период». Лидер Динамо отреагировал на не вызов в сборную Украины

Лидер киевского «Динамо» Владимир Бражко объяснил, как относится к не вызову национальной сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии.

– На сколько ты себя ощущаешь восстановленным после травмы?

– на 100%.

– Что по сборной? Какие твои ощущения?

– Я не знаю.

– Это из-за травмы?

– Это решение тренера. Моя задача – играть в футбол. Поеду в молодежку, поиграю там. Такой период, нужно через это пройти, чтобы с новыми силами попасть в сборную, – сказал Бражко.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.