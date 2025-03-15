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  4. «Такой период». Лидер Динамо отреагировал на не вызов в сборную Украины
Лига наций
15 марта 2025, 11:53 |
1737
0

«Такой период». Лидер Динамо отреагировал на не вызов в сборную Украины

Владимир Бражко лаконично высказался

15 марта 2025, 11:53 |
1737
0
«Такой период». Лидер Динамо отреагировал на не вызов в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Лидер киевского «Динамо» Владимир Бражко объяснил, как относится к не вызову национальной сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии.

– На сколько ты себя ощущаешь восстановленным после травмы?

– на 100%.

– Что по сборной? Какие твои ощущения?

– Я не знаю.

– Это из-за травмы?

– Это решение тренера. Моя задача – играть в футбол. Поеду в молодежку, поиграю там. Такой период, нужно через это пройти, чтобы с новыми силами попасть в сборную, – сказал Бражко.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

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Владимир Бражко Динамо Киев сборная Украины по футболу Лига наций сборная Бельгии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВДинамо
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