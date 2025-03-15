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  4. «Он заслужил бурные овации». В Италии восхищаются игрой Малиновского
Италия
15 марта 2025, 10:35 |
869
0

«Он заслужил бурные овации». В Италии восхищаются игрой Малиновского

Украинец помог «Дженоа» победить в матче 29-го тура Серии А

15 марта 2025, 10:35 |
869
0
«Он заслужил бурные овации». В Италии восхищаются игрой Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

14 марта состоялся матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Дженоа» и «Лечче». Хозяева победили со счетом 2:1 благодаря дублю Фабио Миретти.

В этом поединке в стартовом составе «Дженоа» вышел полузащитник Руслан Малиновский, который отдал две результативные передачи и был заменен на 56-й минуте. Итальянская пресса позитивно оценила игру украинца:

«Как же сильно не хватало качественной игры этого футболиста. Виейра доверил Руслану место в стартовом составе на позиции плеймейкера. Малиновский показал красивый футбол, постоянно находил передачами партнеров и сделал восхитительные ассисты на Миретти. Украинец покидал поле под бурные овации – он их заслужил», – считают журналисты.

В текущем сезоне футболист провел 8 матчей во всех турнирах, отдал три результативные передачи. Малиновский длительное время был недоступен из-за травмы. «Дженоа» занимает 12-е место, в активе клуба – 35 баллов.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Лечче Руслан Малиновский Патрик Виейра
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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