«Он заслужил бурные овации». В Италии восхищаются игрой Малиновского

14 марта состоялся матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Дженоа» и «Лечче». Хозяева победили со счетом 2:1 благодаря дублю Фабио Миретти.

В этом поединке в стартовом составе «Дженоа» вышел полузащитник Руслан Малиновский, который отдал две результативные передачи и был заменен на 56-й минуте. Итальянская пресса позитивно оценила игру украинца:

«Как же сильно не хватало качественной игры этого футболиста. Виейра доверил Руслану место в стартовом составе на позиции плеймейкера. Малиновский показал красивый футбол, постоянно находил передачами партнеров и сделал восхитительные ассисты на Миретти. Украинец покидал поле под бурные овации – он их заслужил», – считают журналисты.

В текущем сезоне футболист провел 8 матчей во всех турнирах, отдал три результативные передачи. Малиновский длительное время был недоступен из-за травмы. «Дженоа» занимает 12-е место, в активе клуба – 35 баллов.