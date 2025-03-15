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  4. «Было бы невероятно». Наставник Жироны – о перспективах Цыганкова
Италия
15 марта 2025, 10:05 |
229
0

«Было бы невероятно». Наставник Жироны – о перспективах Цыганкова

Мичел поделился ожиданиями от матча против «Валенсии»

15 марта 2025, 10:05 |
229
0
«Было бы невероятно». Наставник Жироны – о перспективах Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

15 марта состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Жирона» и «Валенсия». Накануне наставник каталонского клуба Мичел прокомментировал предстоящий поединок:

«Абель Руис и Брайан Хиль не смогут нам помочь из-за повреждений. Абель почувствовал небольшой дискомфорт, мы думали, что за неделю это пройдет. Мы теряли много времени, он по-прежнему испытывает боль в ноге. Его заменит Ориоль Ромеу.

Я не смотрел наш первый матч с «Валенсией», потому что не вижу смысла. Прошло много времени, наш соперник поменял тренера. Это совсем другая игра. Я вижу, что мы прогрессируем в последних турах, нужно поддерживать этот темп.

Асприлья – очень сильный игрок, но реальность такова, что на его позиции играет Цыганков. Виктор является очень важным футболистом для меня и будет продолжать выходить в старте. Было бы невероятно объединить этих двух игроков, но пока у меня нет ответа на вопрос. Цыганков умеет смещаться в центр, это его преимущество. Я доверяю Асприлье, но пока не могу гарантировать ему место в старте», – сообщил Мичел.

Матч «Жирона» – «Валенсия» пройдет на стадионе «Estadi Municipal de Montilivi», начало встречи – в 22:00. Подопечные Мичела набрали 33 балла и занимают 13-е место, соперник разместился на 17-й позиции (27 очков).

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Валенсия Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Ясер Асприлья Абель Руис Брайан Хиль Сальватьерра
Николай Титюк Источник: AS
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