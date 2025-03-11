Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона и Цыганков в последних 10 матчах одержали лишь одну победу
Испания
11 марта 2025, 22:12 |
56
1

Жирона и Цыганков в последних 10 матчах одержали лишь одну победу

Последний поединок против «Эспаньола» завершился ничьей

11 марта 2025, 22:12 |
56
1
Жирона и Цыганков в последних 10 матчах одержали лишь одну победу
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» в последних 10 встречах во всех соревнованиях одержала лишь одну победу (2 ничьи, 7 поражений).

10 марта состоялся поединок 27-го тура Ла Лиги между командами «Эспаньол» и «Жирона». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Стуани сравнял счет на 88-й минуте встречи.

Единственная победа была одержана 3 февраля в матче 22-го тура чемпионата против «Лас-Пальмаса» (2:1).

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата «Жирона» находится на 13-м месте в турнирной таблице (9 побед, 6 ничьих, 12 поражений).

По теме:
Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса
Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
«Цыганков всю работу сделал». Реакция фанов Жироны на игру украинца
Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Эспаньол - Жирона статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
Футбол | 11 марта 2025, 17:56 16
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле

Владислав Ванат схватил Матвея Пономаренко за футболку

Украина WU-17 проиграла Бельгии и будет бороться, чтобы остаться в Лиге A
Футбол | 11 марта 2025, 21:12 0
Украина WU-17 проиграла Бельгии и будет бороться, чтобы остаться в Лиге A
Украина WU-17 проиграла Бельгии и будет бороться, чтобы остаться в Лиге A

Женская украинская сборная после двух туров не набрала ни одного очка

Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Футбол | 10.03.2025, 22:49
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
Футбол | 11.03.2025, 20:27
Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Футбол | 11.03.2025, 00:07
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Можна так догратися і у зону вильоту спуститися. Там різниця лише 7 очок
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
10.03.2025, 11:25
Футбол
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
10.03.2025, 01:36 12
Теннис
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
11.03.2025, 01:02
Теннис
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
10.03.2025, 02:10 2
Бокс
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
09.03.2025, 20:19 3
Футбол
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
10.03.2025, 09:57 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем