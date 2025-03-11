Жирона и Цыганков в последних 10 матчах одержали лишь одну победу

«Жирона» в последних 10 встречах во всех соревнованиях одержала лишь одну победу (2 ничьи, 7 поражений).

10 марта состоялся поединок 27-го тура Ла Лиги между командами «Эспаньол» и «Жирона». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Стуани сравнял счет на 88-й минуте встречи.

Единственная победа была одержана 3 февраля в матче 22-го тура чемпионата против «Лас-Пальмаса» (2:1).

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата «Жирона» находится на 13-м месте в турнирной таблице (9 побед, 6 ничьих, 12 поражений).