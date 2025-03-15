Малиновский обратился к фанатам Дженоа после феерического матча в Серии А

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский отреагировал на победу своей команды над Лечче в 29 туре итальянской Серии А, где он отметился двумя голевыми передачами.

«Миретти умный парень, разбирающийся в футболе, еще до получения мяча я вижу, как он отходит и делает правильное движение. Мы работали над ним в течение недели, а сегодня он забил два замечательных гола. Они (болельщики, – ред.) фантастические, за эти шесть месяцев я каждый день думал только о том, чтобы вернуться к игре.

Тренировка – это одна, но играть перед этими болельщиками – совсем другая, поддержка, которую я получил, придала мне уверенности. Я хочу чувствовать себя хорошо и играть в футбол», – сказал Руслан.

На нашем сайте доступен видеообзор матча Дженоа – Лечче, где феерил Руслан Малиновский.