Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский обратился к фанатам Дженоа после феерического матча в Серии А
Италия
15 марта 2025, 09:56 |
552
0

Малиновский обратился к фанатам Дженоа после феерического матча в Серии А

Руслан отметился двумя голевыми передачами в матче против «Лечче»

15 марта 2025, 09:56 |
552
0
Малиновский обратился к фанатам Дженоа после феерического матча в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский отреагировал на победу своей команды над Лечче в 29 туре итальянской Серии А, где он отметился двумя голевыми передачами.

«Миретти умный парень, разбирающийся в футболе, еще до получения мяча я вижу, как он отходит и делает правильное движение. Мы работали над ним в течение недели, а сегодня он забил два замечательных гола. Они (болельщики, – ред.) фантастические, за эти шесть месяцев я каждый день думал только о том, чтобы вернуться к игре.

Тренировка – это одна, но играть перед этими болельщиками – совсем другая, поддержка, которую я получил, придала мне уверенности. Я хочу чувствовать себя хорошо и играть в футбол», – сказал Руслан.

На нашем сайте доступен видеообзор матча Дженоа – Лечче, где феерил Руслан Малиновский.

По теме:
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Тяжелый период. Оливия очень испугалась»
Как же Шахтер? Защитник сборной выбрал новый чемпионат для Судакова
Милан – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа Руслан Малиновский Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Дженоа
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Ситуация не айс, но Румыния не обогнала
Футбол | 15 марта 2025, 06:23 5
Таблица коэффициентов УЕФА. Ситуация не айс, но Румыния не обогнала
Таблица коэффициентов УЕФА. Ситуация не айс, но Румыния не обогнала

Украина завершила евросезон на 23-й позиции в 5-летнем рейтинге УЕФА

«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
Футбол | 14 марта 2025, 11:09 0
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика

Флориан Гисольфи считает, что Артём уже показал свои качества

Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Футбол | 14.03.2025, 15:02
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Облак отреагировал на заявление УЕФА о матче Атлетико – Реал
Футбол | 15.03.2025, 09:39
Облак отреагировал на заявление УЕФА о матче Атлетико – Реал
Облак отреагировал на заявление УЕФА о матче Атлетико – Реал
Безумие! Реал и Ман Сити могут обменяться лучшими игроками мира
Футбол | 14.03.2025, 14:49
Безумие! Реал и Ман Сити могут обменяться лучшими игроками мира
Безумие! Реал и Ман Сити могут обменяться лучшими игроками мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
15.03.2025, 07:51 5
Футбол
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
14.03.2025, 11:49 4
Футбол
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
13.03.2025, 10:33 4
Футбол
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 48
Теннис
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
13.03.2025, 08:26 3
Бокс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 07:01
Теннис
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
13.03.2025, 08:59 1
Бокс
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем