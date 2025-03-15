Тренер Слована – об Игнатенко: «Это уже второй раз. Такого не должно быть»

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс подверг критике украинского полузащитника своей команды Даниила Игнатенко за удаление в матче 1/4 финала Кубка Словакии из «Кошице» (1:0).

«Одно дело – это игровая дисциплина, а другое – нелепая карточка, подобная той, которую во втором тайме получил Даниил Игнатенко, за что и был удален с поля. Он сделал это уже второй раз. Такого не должно быть с столь опытным игроком», – цитирует Вайсса SportWeb.

Слован победил Кошице со счетом 1:0 и вышел в полуфинал Кубка Словакии. Игнатенко был удален с поля за вторую желтую карточку на 57-й минуте матча.

Ранее невероятный гол украинского легионера Даниила Игнатенко спас Слован от поражения в игре против клуба Тренчин (1:1).