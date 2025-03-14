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  4. ФОТО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа
Италия
14 марта 2025, 22:53 | Обновлено 14 марта 2025, 23:07
845
1

ФОТО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа

Руслан сделал голевую передачу снова на Фабио Миретти на 45+2-й минуте

14 марта 2025, 22:53 | Обновлено 14 марта 2025, 23:07
845
1
ФОТО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 14 марта проходит матч 29-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Лечче».

Команды играют на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе.

Украинский хавбек Руслан Малиновский сделал второй ассист за игру.

Руслан ярко проводит второй матч после возвращения в футбол – он пропустил длительное время из-за травмы ноги.

Руслан сделал голевую передачу снова на Фабио Миретти на 45+2-й минуте, и Дженоа ведет в счете после первого тайма (2:0).

ВИДЕО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Серия A Дженоа Лечче чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Фабио Миретти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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