ФОТО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа
Руслан сделал голевую передачу снова на Фабио Миретти на 45+2-й минуте
Вечером 14 марта проходит матч 29-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Лечче».
Команды играют на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе.
Украинский хавбек Руслан Малиновский сделал второй ассист за игру.
Руслан ярко проводит второй матч после возвращения в футбол – он пропустил длительное время из-за травмы ноги.
Руслан сделал голевую передачу снова на Фабио Миретти на 45+2-й минуте, и Дженоа ведет в счете после первого тайма (2:0).
ВИДЕО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа
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