ФОТО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа

Вечером 14 марта проходит матч 29-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Лечче».

Команды играют на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе.

Украинский хавбек Руслан Малиновский сделал второй ассист за игру.

Руслан ярко проводит второй матч после возвращения в футбол – он пропустил длительное время из-за травмы ноги.

Руслан сделал голевую передачу снова на Фабио Миретти на 45+2-й минуте, и Дженоа ведет в счете после первого тайма (2:0).

ВИДЕО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа

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