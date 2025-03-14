Бруну Фернандеш повторил показатель прошлого сезона по голевым действиям

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оформил хет-трик в ворота «Реал Сосьедад» и повторил показатель прошлого сезона по количеству результативных действий (28).

13 марта состоялся второй поединок 1/8 финала Лиги Европы между командами «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

В текущем и прошлом сезонах Бруну имеет идентичное количество голов и ассистов – 15 забитых мячей и 13 результативных передач. Единственное отличие – количество сыгранных матчей (2023/24 – 48, 2024/25 – 43).

Подопечные Рубена Аморима по сумме двух поединков (5:1) вышли в 1/4 финала ЛЕ.