Бруну Фернандеш повторил показатель прошлого сезона по голевым действиям
Произошло это в матче против «Реал Сосьедад»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оформил хет-трик в ворота «Реал Сосьедад» и повторил показатель прошлого сезона по количеству результативных действий (28).
13 марта состоялся второй поединок 1/8 финала Лиги Европы между командами «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.
В текущем и прошлом сезонах Бруну имеет идентичное количество голов и ассистов – 15 забитых мячей и 13 результативных передач. Единственное отличие – количество сыгранных матчей (2023/24 – 48, 2024/25 – 43).
Подопечные Рубена Аморима по сумме двух поединков (5:1) вышли в 1/4 финала ЛЕ.
Bruno Fernandes this season:— StatMuse FC (@statmusefc) March 13, 2025
15 goals
13 assists
Bruno Fernandes last season:
15 goals
13 assists
Consistency. pic.twitter.com/mw4q2Mp26G
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