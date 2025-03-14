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  4. Бруну Фернандеш повторил показатель прошлого сезона по голевым действиям
Лига Европы
14 марта 2025, 22:27 |
76
0

Бруну Фернандеш повторил показатель прошлого сезона по голевым действиям

Произошло это в матче против «Реал Сосьедад»

14 марта 2025, 22:27 |
76
0
Бруну Фернандеш повторил показатель прошлого сезона по голевым действиям
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оформил хет-трик в ворота «Реал Сосьедад» и повторил показатель прошлого сезона по количеству результативных действий (28).

13 марта состоялся второй поединок 1/8 финала Лиги Европы между командами «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

В текущем и прошлом сезонах Бруну имеет идентичное количество голов и ассистов – 15 забитых мячей и 13 результативных передач. Единственное отличие – количество сыгранных матчей (2023/24 – 48, 2024/25 – 43).

Подопечные Рубена Аморима по сумме двух поединков (5:1) вышли в 1/4 финала ЛЕ.

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Бруну Фернандеш Реал Сосьедад статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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