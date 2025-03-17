Неймар нашел альтернативу Барселоне. Бразилец будет в АПЛ?
На вингера претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед»
Звездный вингер «Сантоса» Неймар может вернуться в Европу.
Бразилец хочет вернуться в «Барселону», однако каталонцы пока не приняли окончательного решения по Неймару, «сине-гранатовые» могут отказаться от его перехода. В таком случае Неймар рассмотрит переход в АПЛ. Звездного бразильца готовы подписать «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.
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