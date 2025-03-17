Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар нашел альтернативу Барселоне. Бразилец будет в АПЛ?
Бразилия
17 марта 2025, 00:39 |
330
1

Неймар нашел альтернативу Барселоне. Бразилец будет в АПЛ?

На вингера претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

17 марта 2025, 00:39 |
330
1
Неймар нашел альтернативу Барселоне. Бразилец будет в АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный вингер «Сантоса» Неймар может вернуться в Европу.

Бразилец хочет вернуться в «Барселону», однако каталонцы пока не приняли окончательного решения по Неймару, «сине-гранатовые» могут отказаться от его перехода. В таком случае Неймар рассмотрит переход в АПЛ. Звездного бразильца готовы подписать «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.

По теме:
ВИДЕО. Что за матч! Барса забила на 90+2-й и 90+8-й, шокировав Атлетико
Суперкамбэк от блаугранас. Барселона, уступая в два мяча, победила Атлетико
ВИДЕО. Как забил Ферран. Барселона отыгралась с 0:2 против Атлетико
Барселона трансферы Неймар чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы АПЛ Челси Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Бокс | 16 марта 2025, 13:07 4
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»

Жена украинского чемпиона рассказала о тяжелом периоде в личной жизни

Лестер – Ман Юнайтед – 0:3. Разгром в логове лисиц. Видео голов и обзор
Футбол | 17 марта 2025, 00:39 0
Лестер – Ман Юнайтед – 0:3. Разгром в логове лисиц. Видео голов и обзор
Лестер – Ман Юнайтед – 0:3. Разгром в логове лисиц. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Английской Премьер-лиги

Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 16.03.2025, 22:20
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
Футбол | 16.03.2025, 18:31
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Футбол | 16.03.2025, 13:30
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
naverland
Никто на него не претендует больше. Он опять травмирован. Его отчислили из сборной. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
15.03.2025, 18:28 23
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
15.03.2025, 08:44 5
Бокс
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
15.03.2025, 15:21 5
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 5
Футбол
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
15.03.2025, 03:45 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем