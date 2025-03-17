Неймар нашел альтернативу Барселоне. Бразилец будет в АПЛ?

Звездный вингер «Сантоса» Неймар может вернуться в Европу.

Бразилец хочет вернуться в «Барселону», однако каталонцы пока не приняли окончательного решения по Неймару, «сине-гранатовые» могут отказаться от его перехода. В таком случае Неймар рассмотрит переход в АПЛ. Звездного бразильца готовы подписать «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.