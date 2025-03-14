«Слушаю это уже полтора месяца». Консейсау – о возможном увольнении

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал слухи о своем возможном увольнении в ближайшее время.

«Я работаю в таких условиях уже полтора месяца. Слушаю все эти слухи. Но я не могу контролировать то, что говорят другие.

Моя задача – контролировать то, что происходит на тренировках.

Мне кажется, что такие слухи связаны с неуважением к тем, кто работает, но я знаю, что это часть футбола», – прокомментировал Консейсау.

На прошлой неделе итальянские СМИ распространили информацию, что тренеру «Милана» дали два матча для исправления ситуации.

Сержиу Консейсау возглавил команду в декабре 2024 года. Португалец смог выиграть с клубом Суперкубок Италии, но впоследствии вылетел из Лиги чемпионов.

В матче против «Лечче» «россонери» смогли отыграться с 0:2.