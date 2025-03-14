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  4. «Слушаю это уже полтора месяца». Консейсау – о возможном увольнении
Италия
14 марта 2025, 18:40 | Обновлено 14 марта 2025, 18:41
95
1

«Слушаю это уже полтора месяца». Консейсау – о возможном увольнении

«Милан» готов попрощаться с главным тренером

14 марта 2025, 18:40 | Обновлено 14 марта 2025, 18:41
95
1
«Слушаю это уже полтора месяца». Консейсау – о возможном увольнении
Transfermrkt. Сержиу Консейсау

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал слухи о своем возможном увольнении в ближайшее время.

«Я работаю в таких условиях уже полтора месяца. Слушаю все эти слухи. Но я не могу контролировать то, что говорят другие.

Моя задача – контролировать то, что происходит на тренировках.

Мне кажется, что такие слухи связаны с неуважением к тем, кто работает, но я знаю, что это часть футбола», – прокомментировал Консейсау.

На прошлой неделе итальянские СМИ распространили информацию, что тренеру «Милана» дали два матча для исправления ситуации.

Сержиу Консейсау возглавил команду в декабре 2024 года. Португалец смог выиграть с клубом Суперкубок Италии, но впоследствии вылетел из Лиги чемпионов.

В матче против «Лечче» «россонери» смогли отыграться с 0:2.

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Сержиу Консейсау чемпионат Италии по футболу Серия A отставка
Александр Сильченко Источник: Footmercato
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Saar
Черговий раз переконуюсь - що серед тренерів-португальців є лише Моуріньо толковий.
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