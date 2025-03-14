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Италия
14 марта 2025, 18:16 | Обновлено 14 марта 2025, 19:02
208
1

Малиновский сыграет в старте? Тренер Дженоа отметил прогресс украинца

Руслан может сыграть с первых минут против «Лечче»

14 марта 2025, 18:16 | Обновлено 14 марта 2025, 19:02
208
1
Малиновский сыграет в старте? Тренер Дженоа отметил прогресс украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра раскрыл карты, выйдет ли украинец Руслан Малиновский в стартовом составе команды на матч 29-го тура Серии А против «Лечче».

По словам специалиста, спортсмен из Украины улучшил свою физическую форму после возвращения из лазарета.

«За последние две недели он добился физического прогресса. Он вышел на поле в матче против «Кальяри» в последние 15-20 минут и готов играть со старта.

Он – важен, потому что может привнести качество в последние 20-30 метров, но в полузащите у нас есть качественные игроки, и для меня важно найти баланс», – ответил Виейра.

Матч «Дженоа» – «Лечче» состоится 14 марта в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что Руслан получил ужасную травму в сентябре 2024 года. После долгого этапа восстановления украинец впервые появился на футбольном поле 7 марта в матче с «Кальяри». Полузащитник отыграл 16 минут, а матч закончился вничью – 1:1.

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Патрик Виейра Лечче
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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Octopus
Скорее всего Малиновского ждет участь выхода со скамейки. Пока он был травмирован, Виейра обозначил свою обойму игроков, которым доверяет. Ему удалось вывести Дженоа из кризиса без Малиновского.
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