Перес помог Барселоне зарегистрировать одного из героев Евро-2024
Дани Ольмо мог пропустить вторую часть сезона в Ла Лиге
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес помог руководителю каталонской «Барселоны» Жоану Лапорте зарегистрировать испанского полузащитника Дани Ольмо.
По информации журналиста Берната Солера, именно Флорентино помог каталонцам в январе решить вопрос с регистрацией Дани Ольмо – именно его звонок президенту Высшего совета по вопросам спорта (CSD) Хосе Урибесу предоставил необходимое разрешение.
В нынешнем сезоне Барселона возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 57 турнирных пунктов после 26 сыгранных матчей. Реал находится на второй ступени турнирки с 57 баллами после 27 игр.
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