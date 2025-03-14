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  4. Перес помог Барселоне зарегистрировать одного из героев Евро-2024
Испания
14 марта 2025, 18:13 |
659
0

Перес помог Барселоне зарегистрировать одного из героев Евро-2024

Дани Ольмо мог пропустить вторую часть сезона в Ла Лиге

14 марта 2025, 18:13 |
659
0
Перес помог Барселоне зарегистрировать одного из героев Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес помог руководителю каталонской «Барселоны» Жоану Лапорте зарегистрировать испанского полузащитника Дани Ольмо.

По информации журналиста Берната Солера, именно Флорентино помог каталонцам в январе решить вопрос с регистрацией Дани Ольмо – именно его звонок президенту Высшего совета по вопросам спорта (CSD) Хосе Урибесу предоставил необходимое разрешение.

В нынешнем сезоне Барселона возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 57 турнирных пунктов после 26 сыгранных матчей. Реал находится на второй ступени турнирки с 57 баллами после 27 игр.

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Жоан Лапорта Флорентино Перес Реал Мадрид Барселона Дани Ольмо
Олег Вахоцкий Источник
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