14–15 марта в Индиан-Уэллс состоялись полуфинальные матчи в мужской и женской одиночных сетках.

В пятницу в пустыне прошли полуфиналы у женщин, а в субботу – у мужчин.

Расписание и результаты полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс, пятница и субботу

Stadium 1, в ночь с 14 на 15 марта

3-й запуск: Мирра Андреева [9] – Ига Свентек [2] – 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 [01:00]

Ига Свентек [2] – 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 4-й запуск: Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] – 6:0, 6:1 [03:00]

Stadium 1, в ночь с 15 на 16 марта