ATP16 марта 2025, 05:13 | Обновлено 16 марта 2025, 05:37
1149
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Результаты полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс
В пятницу определились финалистки у женщин, а у мужчин полуфиналы состоялись в субботу
16 марта 2025, 05:13 | Обновлено 16 марта 2025, 05:37
1149
0
14–15 марта в Индиан-Уэллс состоялись полуфинальные матчи в мужской и женской одиночных сетках.
В пятницу в пустыне прошли полуфиналы у женщин, а в субботу – у мужчин.
Расписание и результаты полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс, пятница и субботу
Stadium 1, в ночь с 14 на 15 марта
- 3-й запуск: Мирра Андреева [9] – Ига Свентек [2] – 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 [01:00]
- 4-й запуск: Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] – 6:0, 6:1 [03:00]
Stadium 1, в ночь с 15 на 16 марта
- Хольгер Руне [12] – Даниил Медведев [5] – 7:5, 6:4 [22:30]
- Джек Дрейпер [13] – Карлос Алькарас [2] – 6:1, 0:6, 6:4 [00:30]
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