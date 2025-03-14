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Лига Европы
14 марта 2025, 13:51 |
186
0

«Мой клуб вернулся!» Реакция фанов на победу МЮ над Реал Сосьедад

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы

14 марта 2025, 13:51 |
186
0
«Мой клуб вернулся!» Реакция фанов на победу МЮ над Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В 1/8 финала Лиги Европы жребий свел «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Первый матч проходил в Испании и закончился вничью 1:1. В ответном поединке «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 4:1.

Сезон для «Манчестер Юнайтед» складывается не совсем удачно. В АПЛ команда идет на 14 месте. И уверенная победа в Лиге Европы вдохновила болельщиков.

Albert Nat Hyde: Мой клуб вернулся!!!!!!!!

Fizzy Mahmood: Одно из лучших выступлений в Европе за долгое-долгое время, этот менеджер у нас есть правильный, мы должны дать ему время, у него есть тот тип менеджера Манчестер Юнайтед, вы можете ясно видеть, что он пытается реализовать. Мы не получили такого выступления от Тен Хага.

Cleverly: Молодцы, ребята, давно мы не видели от вас такого красивого футбола.

NotFurr: Прошло десять лет с тех пор, как мы видели такую ​​комфортную победу. Громкие аплодисменты нашим защитникам.

Paul Ξmmanuel: Мне снится? «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Европы? Давайте продолжим и привезем трофей домой. Я верю Рубену, дальше будет только лучше. Отличная командная работа сегодня.

MAYOWALE: Эти игроки освоили игровую систему Аморима и продолжают совершенствовать ее игра за игрой.

Beatrix_Kiddo: Все, прекратите пытаться помочь Хойлунду забить гол, иначе мы могли бы забить сегодня 10 голов.

Kin Steezy: Манчестер Юнайтед сыграли фантастическую игру! Тактика тренера была точной, а игроки показали отличную командную работу и решимость. Заслуженная победа!

Football Is My Religion: Блестящее выступление. Молодцы, ребята. Все упорно трудились, создали кучу моментов и выглядели угрожающе на протяжении всей игры. Поддерживайте этот уровень постоянно, и у нас все получится.

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Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Лига Европы реакция болельщиков Бруну Фернандеш Рубен Аморим
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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