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Испания
14 марта 2025, 12:22 | Обновлено 14 марта 2025, 12:37
1034
1

Соглашение достигнуто. Стало известно, кто станет новым тренером Реала

Хаби Алонсо возглавит испанский гранд

14 марта 2025, 12:22 | Обновлено 14 марта 2025, 12:37
1034
1
Соглашение достигнуто. Стало известно, кто станет новым тренером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

У мадридского «Реала» с следующего сезона будет новый тренер. Как сообщает Fichajes, клуб уже достиг соглашения с ним.

Речь идет о коуче испанец леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. По информации источника, его успешная работа в Германии не осталась незамеченной. Флорентино Перес решил доверить ему роль нового коуча «сливочных».

Соглашение рассчитано н два сезона. В Испании рассчитывают, что Хаби Алонсо станет лидером новой эры клуба. Атакующий футбол, который ставит Хаби, стал аргументом в пользу того, что испанец является идеальным кандидатом н смену Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» вышел с официальным заявлением после матча с «Реалом».

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Байер Флорентино Перес назначение тренера Карло Анчелотти
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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apepa
Новость неполная. Допишите что Карло Анчелоти отправляецца готовить сборную Бразилии к ЧМ 2026.
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