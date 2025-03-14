Соглашение достигнуто. Стало известно, кто станет новым тренером Реала

У мадридского «Реала» с следующего сезона будет новый тренер. Как сообщает Fichajes, клуб уже достиг соглашения с ним.

Речь идет о коуче испанец леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. По информации источника, его успешная работа в Германии не осталась незамеченной. Флорентино Перес решил доверить ему роль нового коуча «сливочных».

Соглашение рассчитано н два сезона. В Испании рассчитывают, что Хаби Алонсо станет лидером новой эры клуба. Атакующий футбол, который ставит Хаби, стал аргументом в пользу того, что испанец является идеальным кандидатом н смену Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» вышел с официальным заявлением после матча с «Реалом».