Тарас МИХАВКО: «Мы здесь на несколько дней, но это огромный опыт»

Украинский защитник Тарас Михавко поделился эмоциями от пребывания в расположении национальной команды, которая готовится к матчам против Бельгии.

– Тарас, когда узнал, что едешь с национальной командой на подумавшее собрание, почувствовал?

– Узнал где-то через неделю, может, поменьше. Приятно был удивлен, конечно, потому что это мечта, можно сказать. Мы здесь на несколько дней, но это огромный опыт. Я с детства мечтал попасть сюда, думаю, как каждый футболист. Поэтому я очень эмоционально к этому отнесся.

Сказал друзьям, близким, что есть возможность уехать и получить такой опыт с такими игроками. Это, конечно, очень и очень для меня большой успех и честь, я очень доволен. Очень рад, что я здесь.

– Волнение было перед первой тренировкой?

– Не то чтобы волнение было. Такое чтобы прям нечто такое – нет. Я привык на таком уровне, потому что из «Динамо» тоже есть хорошие игроки, опытные.

Конечно, где-то может чуть-чуть, когда приехал только сюда, чтобы познакомиться с друзьями, возможно, было такое, но на тренировках на футбольном поле у ​​меня нет мандража.

– Какие ощущения после первой тренировки? Уже потренировался с игроками сборной. Почувствовал, что ты в команде?

– Да, конечно. Сегодня была втягивающая тренировка, не очень интенсивная, тяжелая. Но все равно любая тренировка с национальной сборной – это большой успех для меня. Поэтому, конечно, отличное настроение.

– Какие-то задачи ставишь себе на этот короткий сбор с национальной командой?

– Проявить себя с лучшей стороны. И все. Да, чтобы кому-то доказывать – нет. Только на поле, – сказал Михавко.