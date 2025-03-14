Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Почувствовать этот уровень – тоже приятно»
Полузащитник рассказало о пребывании в расположении национальной команды
Полузащитник сборной Украины Валентин Рубчинский поделился эмоциями от нахождения в расположении национальной команды. Игрок заявил, что очень рад новому вызову.
– Чувствуешь себя в главной команде?
– Еще можно сказать, что не полностью. Почувствовать этот уровень – тоже приятно. Будем надеяться, что со временем получу вызов в национальную сборную.
– Какие впечатления от работы в главной команде?
– Сегодня была более возобновляемая тренировка. Завтра, говорят, будет два. Будем настраиваться.
– Какие-то правила вам сообщили, какие отличаются от молодежки здесь – в национальной команде?
– В принципе, все то же самое. Надо соблюдать дисциплину, чтобы не опаздывали. А остальное – все то же самое.
– То, что у вас 10 игроков из молодежки, как проходит адаптация во взрослой сборной?
– Конечно, больше ребят знаем, с кем играл в молодежке. Конечно, немного легче. Приятно поиграть и потренироваться со взрослыми, – сказал Рубчинский.
20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.
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