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  4. Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Почувствовать этот уровень – тоже приятно»
Лига наций
14 марта 2025, 10:59 | Обновлено 14 марта 2025, 11:00
88
1

Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Почувствовать этот уровень – тоже приятно»

Полузащитник рассказало о пребывании в расположении национальной команды

14 марта 2025, 10:59 | Обновлено 14 марта 2025, 11:00
88
1
Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Почувствовать этот уровень – тоже приятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Рубчинский

Полузащитник сборной Украины Валентин Рубчинский поделился эмоциями от нахождения в расположении национальной команды. Игрок заявил, что очень рад новому вызову.

– Чувствуешь себя в главной команде?

– Еще можно сказать, что не полностью. Почувствовать этот уровень – тоже приятно. Будем надеяться, что со временем получу вызов в национальную сборную.

– Какие впечатления от работы в главной команде?

– Сегодня была более возобновляемая тренировка. Завтра, говорят, будет два. Будем настраиваться.

– Какие-то правила вам сообщили, какие отличаются от молодежки здесь – в национальной команде?

– В принципе, все то же самое. Надо соблюдать дисциплину, чтобы не опаздывали. А остальное – все то же самое.

– То, что у вас 10 игроков из молодежки, как проходит адаптация во взрослой сборной?

– Конечно, больше ребят знаем, с кем играл в молодежке. Конечно, немного легче. Приятно поиграть и потренироваться со взрослыми, – сказал Рубчинский.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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Iigor6583
Серед списку збірників 90% тихоходів. Прить мають тільки Циганков, Судаков, Мудрик, який на жать не може зіграти. А решта тихоходи, а окремі ще й на ходулях.
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