ФОТО. «Приятно вернуться». Ребров обратился к фанатам сборной Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями от старта мартовского учебно-тренировочного сбора национальной команды.

«Очень приятно снова вернуться в лагерь национальной сборной после зимней паузы. В отличных условиях начинаем подготовку к двум матчам плей-офф за выход в Лигу А в рамках Лиги наций», – написал Ребров.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины провела первую тренировку на мартовском сборе.