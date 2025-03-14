ФОТО. «Приятно вернуться». Ребров обратился к фанатам сборной Украины
Национальная команда начала подготовку к матчам против Бельгии
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями от старта мартовского учебно-тренировочного сбора национальной команды.
«Очень приятно снова вернуться в лагерь национальной сборной после зимней паузы. В отличных условиях начинаем подготовку к двум матчам плей-офф за выход в Лигу А в рамках Лиги наций», – написал Ребров.
20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.
Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины провела первую тренировку на мартовском сборе.
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