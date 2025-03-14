Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Приятно вернуться». Ребров обратился к фанатам сборной Украины
Лига наций
14 марта 2025, 08:32 |
606
2

ФОТО. «Приятно вернуться». Ребров обратился к фанатам сборной Украины

Национальная команда начала подготовку к матчам против Бельгии

14 марта 2025, 08:32 |
606
2
ФОТО. «Приятно вернуться». Ребров обратился к фанатам сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями от старта мартовского учебно-тренировочного сбора национальной команды.

«Очень приятно снова вернуться в лагерь национальной сборной после зимней паузы. В отличных условиях начинаем подготовку к двум матчам плей-офф за выход в Лигу А в рамках Лиги наций», – написал Ребров.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины провела первую тренировку на мартовском сборе.

По теме:
«Это нас не касается». Голкипер сборной Украины – о возвращении Куртуа
ФОТО. Футболист сборной Украины шокировал россиян своим луком
ВИДЕО. Как сборная Украины начала подготовку к матчам против Бельгии
Сергей Ребров Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Бокс | 14 марта 2025, 09:07 0
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером

Тайсон поддержал своего друга Джозефа

Стала известна сумма трансфера обладателя Кубка Либертадорес в Карпаты
Футбол | 14 марта 2025, 09:07 0
Стала известна сумма трансфера обладателя Кубка Либертадорес в Карпаты
Стала известна сумма трансфера обладателя Кубка Либертадорес в Карпаты

Фабиано обошелся «львам» всего в 70 тысяч евро

Революция. Аль-Шейх хочет изменить в боксе то, что было десятилетиями
Бокс | 14.03.2025, 02:35
Революция. Аль-Шейх хочет изменить в боксе то, что было десятилетиями
Революция. Аль-Шейх хочет изменить в боксе то, что было десятилетиями
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2025, 19:40
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Бокс | 14.03.2025, 00:43
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Виктор Алтухов
Этот недотренер решил, что все забыли про его способности и пришло время стать национальным героем.
Ответить
0
Микола Унгурян
успіху збірній, але з таким "тренером" це малоймовірно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
12.03.2025, 12:04 10
Футбол
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 3
Бокс
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
12.03.2025, 12:16 7
Футбол
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
12.03.2025, 08:24 8
Футбол
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
13.03.2025, 08:59 1
Бокс
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
14.03.2025, 07:47 4
Футбол
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
12.03.2025, 08:43 15
Теннис
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
12.03.2025, 16:17 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем