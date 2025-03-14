Экс-игрок ЛНЗ: «ТЦК не трогает УПЛ, а Первую лигу забирают с вокзалов»

Бывший голкипер ЛНЗ, «Миная» и некоторых других украинских клубов Андрей Попович рассказал о переходе в чемпионат Кыргызстана:

– Я рассматривал варианты в Европе, хотелось там себя попробовать. Меня предлагали в разные клубы, приходилось долго ждать. Затем возник вариант с Кыргызстаном. Честно говоря, изначально не хотелось туда ехать, а остаться где-нибудь в Европе. Поставил на паузу эту опцию, но условия относительно неплохие предложили.

Также мне очень понравилось, что они не смотрят в паспорт как у нас в Украине. Если тянешь уровень – все равно, 20 тебе или 30. Почему я не сильно хотел оставаться в Украине – меня последние пару лет бесит в нашем футболе этот тренд на молодых.

– У вас также был инцидент с ТЦК в Ужгороде. Как вам это удалось решить? Благодаря тому, что у вас есть азербайджанское гражданство?

– Да, гражданство есть, но дело не только в этом. У меня мама одна – инвалид второй группы. В Украине только я мог о ней заботиться. У меня не было на руках сделанных документов, что я смотрю за мамой. Мне сразу сказали это сделать, когда я вернулся в Украину. Однако я не делал, потому что был уверен, что не будут трогать футболистов – президент сказал, что нужен футбол.

УПЛ никто не трогает, а Первую лигу забирают с вокзалов и улиц. Случаев много, но они не были так афишированы, как мой, когда кто-нибудь там проговорился. Я решил все без проблем, у меня все официально – просто документы именно на тот момент не были сделаны, – рассказал Попович.