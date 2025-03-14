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Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 10:38 |
459
1

Экс-игрок ЛНЗ: «ТЦК не трогает УПЛ, а Первую лигу забирают с вокзалов»

Андрей Попович рассказал о периоде карьеры в украинском чемпионате

14 марта 2025, 10:38 |
459
1
Экс-игрок ЛНЗ: «ТЦК не трогает УПЛ, а Первую лигу забирают с вокзалов»
ФК ЛНЗ. Андрей Попович (слева)

Бывший голкипер ЛНЗ, «Миная» и некоторых других украинских клубов Андрей Попович рассказал о переходе в чемпионат Кыргызстана:

– Я рассматривал варианты в Европе, хотелось там себя попробовать. Меня предлагали в разные клубы, приходилось долго ждать. Затем возник вариант с Кыргызстаном. Честно говоря, изначально не хотелось туда ехать, а остаться где-нибудь в Европе. Поставил на паузу эту опцию, но условия относительно неплохие предложили.

Также мне очень понравилось, что они не смотрят в паспорт как у нас в Украине. Если тянешь уровень – все равно, 20 тебе или 30. Почему я не сильно хотел оставаться в Украине – меня последние пару лет бесит в нашем футболе этот тренд на молодых.

– У вас также был инцидент с ТЦК в Ужгороде. Как вам это удалось решить? Благодаря тому, что у вас есть азербайджанское гражданство?

– Да, гражданство есть, но дело не только в этом. У меня мама одна – инвалид второй группы. В Украине только я мог о ней заботиться. У меня не было на руках сделанных документов, что я смотрю за мамой. Мне сразу сказали это сделать, когда я вернулся в Украину. Однако я не делал, потому что был уверен, что не будут трогать футболистов – президент сказал, что нужен футбол.

УПЛ никто не трогает, а Первую лигу забирают с вокзалов и улиц. Случаев много, но они не были так афишированы, как мой, когда кто-нибудь там проговорился. Я решил все без проблем, у меня все официально – просто документы именно на тот момент не были сделаны, – рассказал Попович.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Минай ЛНЗ Черкассы Андрей Попович чемпионат Кыргызстана по футболу
Николай Титюк Источник: Трибуна
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Комментарии 1
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Iigor6583
Та вже би мовчав там в Кизгизії, опікун блін. І навіщо у всяких недофутбольорів брати інтерв'ю? Кому це цікаво?
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