Экс-воротарь ЛНЗ и Миная дебютировал в иностранном клубе

Игрока ожидает длительное восстановлениеВторник, 5 марта, в матче первого тура Премьер-лиги Кыргызстана украинский вратарь Андрей Попович дебютировал за новую команду – «Кыргызалтын». Экс-голкипер ЛНЗ и «Миная» провел на поле весь матч против «Азиягол», отыграв на «ноль» - 1:0. Отметим, что мяч был забит на 90+3-й минуте.

В эксклюзивном интервью Sport.ua Попович прокомментировал свой дебют за «Кыргызалтын».

– Андрей, поздравляем с дебютом за новую команду и с победой. Благодаря чему удалось дожать соперника на последних минутах?

– Спасибо за поздравления. «Азиягол» любит играть с мячом, больше контролировать игру, а потому мы больше отдали мяч сопернику и играли на контратаках. В итоге получилось так, как мы и планировали - поймали их в контратаке и добыли три очка.

– Вы сыграли только один официальный матч в чемпионате Кыргызстана, но что можете отметить? Какой уровень?

– Действительно, это был только первый тур, поэтому еще не составил полного впечатления от уровня чемпионата, но, я думаю, сезон будет интересный. Конечно, в Кыргызстане нет таких команд, как у нас - «Шахтер» и «Динамо». Здесь все сражаются со всеми командами.

– Руководство клуба уже поставило задачи на этот сезон?

– Каких-то конкретных задач пока не ставили. Исходим из того, что движемся от игры к игре.

– Насколько вы подписали контракт с клубом?

– Я заключил соглашение на один год – до 31 декабря 2025 года.

Текущий сезон 33-летний начинал в «Хусте». До момента снятия закарпатской команды с соревнований Попович провел 3 матча, в которых пропустил 8 мячей.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает опытного голкипера в 125 тысяч евро.