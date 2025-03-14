«Украинский танк». Реакция болельщиков на дубль Яремчука в ЛЕ

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Будё-Глимт» закончился со счетом 2:1 в пользу греческого клуба. Оба мяча за «Олимпиакос» забил Роман Яремчук.

Украинский форвард не попал в стартовый состав и вышел на замену после перерыва. На 53-й и 65-й минуте Роман Яремчук поразил ворота соперника. Но «Олимпиакос» не смог пройти в следующий раунд, поскольку проиграл первый матч со счетом 0:3.

nouls03: Спасибо за 2 гола украинскому танку.

melina_tsigeli: Вы были потрясающие! У нас есть две главные цели, которых мы должны достичь, и нам нужна ваша энергия! Вперед!

stavroula_ch_: Я буквально сказала своим друзьям, что надеюсь, что наш тренер выпустит тебя во втором тайме, чтобы мы могли забить хотя бы два гола. Я была в этом так уверен. Это было досадно, но мы действительно гордимся тобой и всей командой. Мы продолжаем идти. Мы продолжаем мечтать. Как страстная болельщица «Олимпиакоса», я приветствую тебя, уважаю тебя и благодарю за твои слова.

arcanesorcecer: Может быть, будь ты в стартовом составе, сегодня все было бы по-другому. Так держать!

Donny_Machismo: Недостаток Олимпиакоса в том, что они испытывают трудности с забитыми голами и полагаются на Эль-Кааби и таланты академии. Неспособность их вингеров сделать решающую разницу, Яремчук в качестве резервного только недавно начал оказывать необходимое им давление.

Thrylos 7 International: «Олимпиакос» побеждает вечером, но недостаточно, чтобы пройти в четвертьфинал. 27 ударов, нереализованный пенальти и единственный пропущенный удар в створ ворот, который Буде сделал... Возникает чувство, если бы Яремчук стартовал, возможно, все было бы иначе. В любом случае, я горжусь этой командой. Они никогда не прекращали борьбу, и толпа никогда не утихала!

Ben Mattinson: Музакитис со своей второй передачей на второй гол Яремчука. На этот раз с правой ноги. Лучший игрок.

Zaxos: Украинец должен был начать, независимо от того, забивал он или проигрывал, он единственный форвард, который у нас есть, и он хороший форвард.. и он тоже хотел Пальму справа, Родиней хороший игрок, но это не его позиция. Идём дальше.