«Должен быть план Б». Ключевой игрок Динамо может покинуть клуб летом

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал слухи о возможном уходе из расположения «бело-синих» по завершению текущего сезона.

– В сети появилась информация, что Динамо не планирует с вами продлевать контракт. Были ли разговоры с вами на эту тему?

– Нет, пока не было. Мы сконцентрированы на чемпионате и каждой игре, поэтому еще не разговаривали.

– А вообще вот эта неопределенность влияет как-то на вашу игру?

– В таком возрасте уже не влияет. Я опытный игрок и понимаю, что это каждый год такие случаи бывают. Потому я даже внимания не обращаю на это. Это футбольная жизнь.

– Есть ли план Б, если Динамо все же решит не продлевать контракт?

– Конечно, есть, всегда! Должен быть и план Б, и С.

– Может, к Андриевскому в Полесье пойдете больше в блоггерство?

– Ну, блоггером еще рано. Я хочу еще поиграть, а там посмотрим, – поделился Караваев.