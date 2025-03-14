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  4. «Должен быть план Б». Ключевой игрок Динамо может покинуть клуб летом
Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 10:02 | Обновлено 14 марта 2025, 10:03
858
2

«Должен быть план Б». Ключевой игрок Динамо может покинуть клуб летом

Александр Караваев пока не уверен в своем будущем

14 марта 2025, 10:02 | Обновлено 14 марта 2025, 10:03
858
2
«Должен быть план Б». Ключевой игрок Динамо может покинуть клуб летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал слухи о возможном уходе из расположения «бело-синих» по завершению текущего сезона.

– В сети появилась информация, что Динамо не планирует с вами продлевать контракт. Были ли разговоры с вами на эту тему?

– Нет, пока не было. Мы сконцентрированы на чемпионате и каждой игре, поэтому еще не разговаривали.

– А вообще вот эта неопределенность влияет как-то на вашу игру?

– В таком возрасте уже не влияет. Я опытный игрок и понимаю, что это каждый год такие случаи бывают. Потому я даже внимания не обращаю на это. Это футбольная жизнь.

– Есть ли план Б, если Динамо все же решит не продлевать контракт?

– Конечно, есть, всегда! Должен быть и план Б, и С.

– Может, к Андриевскому в Полесье пойдете больше в блоггерство?

– Ну, блоггером еще рано. Я хочу еще поиграть, а там посмотрим, – поделился Караваев.

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Александр Караваев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Спорт 24
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Falko
Матеріал із серії: "Караваєв, а давай я тобі зателефоную і трішки попідзай...бую."
- В мережі ходять чутки. Як ти до цього ставишся?
- Та ніяк. Я зараз зайнятий, чемпіонство виграю.
- Нє, ти все-таки скажи.
- Пацан, гуляй, вчи латинську абетку, 2 букви я тобі вже підказав.
- Можливо, до Андрієвського в Полісся...
Він ще про Шепелева в Олександрії хотів показати обізнаність, але Саня поклав слухавку )
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Gargantua81
Караваев точно ничем не хуже Тымчика, разве что возрастом.
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