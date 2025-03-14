«Должен быть план Б». Ключевой игрок Динамо может покинуть клуб летом
Александр Караваев пока не уверен в своем будущем
Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал слухи о возможном уходе из расположения «бело-синих» по завершению текущего сезона.
– В сети появилась информация, что Динамо не планирует с вами продлевать контракт. Были ли разговоры с вами на эту тему?
– Нет, пока не было. Мы сконцентрированы на чемпионате и каждой игре, поэтому еще не разговаривали.
– А вообще вот эта неопределенность влияет как-то на вашу игру?
– В таком возрасте уже не влияет. Я опытный игрок и понимаю, что это каждый год такие случаи бывают. Потому я даже внимания не обращаю на это. Это футбольная жизнь.
– Есть ли план Б, если Динамо все же решит не продлевать контракт?
– Конечно, есть, всегда! Должен быть и план Б, и С.
– Может, к Андриевскому в Полесье пойдете больше в блоггерство?
– Ну, блоггером еще рано. Я хочу еще поиграть, а там посмотрим, – поделился Караваев.
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