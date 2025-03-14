Наставник Олимпиакоса: «В прошлом матче Яремчук не сумел забить»

13 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретились «Олимпиакос» из Греции и норвежский «Буде-Глимт». Хозяева победили со счетом 2:1, однако вылетели из турнира (общий счет 2:4).

Форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных, однако вышел на поле на 46-й минуте и забил два гола. Главный тренер греческого клуба Хосе Луис Мендилибар прокомментировал игру украинского форварда:

«Я не жалею о том, что Яремчук не вышел в стартовом составе. Он забил два гола, потому что вышел на поле во втором тайме. Мы не знаем, как он сыграл бы, если вышел с первых минут.

Роман сделал все возможное, чтобы помочь команде. Это очень важно. Он воодушевляет своих партнеров. Это качество пригодится нам в будущих играх. Нельзя забывать, что в предыдущем матче украинец вышел с первых минут, но не сумел забить ни одного гола. Поэтому нельзя говорить: «Что было бы, если бы...» – сказал Мендилибар.

В текущем сезоне Яремчук провел 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. 30 марта «Олимпиакос» сыграет против «Панатинаикоса» в поединке чемпионата Греции.