Стала известна сумма трансфера обладателя Кубка Либертадорес в Карпаты

На финише работы зимнего трансферного окна в УПЛ «Карпаты» оформили трансфер 18-летнего вингера «Ботафого» Фабиано.

Официально о сумме сделки стороны предпочли не распространяться, однако по данным портала Transfermarkt, за Фабиано украинский клуб заплатил 70 тысяч евро.

Ранее бразильские источники сообщали, что «Ботафого» также сохранит за собой процент экономических прав на Фабиано.

Примечательно, что Фабиано является обладателем Кубка Либертадорес-2024, в розыгрыше которого сыграл один матч.