ФОТО. Яремчук обратился к фанатам Олимпиакоса после дубля в Лиге Европы

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук поделился эмоциями от победы своей команды над Буде-Глимтом (2:1), которая не позволила грекам квалифицироваться в следующий раунд Лиги Европы.

За свою карьеру я играл во многих командах и видел многое, но эти болельщики уникальны.

Поддерживать до финального свистка, до последних секунд, даже когда результат далек от желаемого – вот настоящая сила, которая делает эту команду особенной. Спасибо, я чувствую твою любовь, «Олимпиакос», – написал украинец.

Ранее стала известна оценка Романа Яремчука за матч против «Буде-Глимта», где он оформил дубль.