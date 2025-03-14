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  4. ФОТО. Яремчук обратился к фанатам Олимпиакоса после дубля в Лиге Европы
Лига Европы
14 марта 2025, 08:44 | Обновлено 14 марта 2025, 08:45
1206
0

ФОТО. Яремчук обратился к фанатам Олимпиакоса после дубля в Лиге Европы

Украинец опубликовал пост в Instagram

14 марта 2025, 08:44 | Обновлено 14 марта 2025, 08:45
1206
0
ФОТО. Яремчук обратился к фанатам Олимпиакоса после дубля в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук поделился эмоциями от победы своей команды над Буде-Глимтом (2:1), которая не позволила грекам квалифицироваться в следующий раунд Лиги Европы.

За свою карьеру я играл во многих командах и видел многое, но эти болельщики уникальны.

Поддерживать до финального свистка, до последних секунд, даже когда результат далек от желаемого – вот настоящая сила, которая делает эту команду особенной. Спасибо, я чувствую твою любовь, «Олимпиакос», – написал украинец.

Ранее стала известна оценка Романа Яремчука за матч против «Буде-Глимта», где он оформил дубль.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Лига Европы Буде-Глимт
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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