ФОТО. Яремчук обратился к фанатам Олимпиакоса после дубля в Лиге Европы
Украинец опубликовал пост в Instagram
Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук поделился эмоциями от победы своей команды над Буде-Глимтом (2:1), которая не позволила грекам квалифицироваться в следующий раунд Лиги Европы.
За свою карьеру я играл во многих командах и видел многое, но эти болельщики уникальны.
Поддерживать до финального свистка, до последних секунд, даже когда результат далек от желаемого – вот настоящая сила, которая делает эту команду особенной. Спасибо, я чувствую твою любовь, «Олимпиакос», – написал украинец.
Ранее стала известна оценка Романа Яремчука за матч против «Буде-Глимта», где он оформил дубль.
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